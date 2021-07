Mit Gummistiefeln über die Berge

Morgens hin, abends wieder zurück. Kein großes Problem. Schließlich liegt das Katastrophengebiet quasi vor der Haustür. Keine 200 Kilometer sind Kai Laukemper und Alexander Lülff nach Neuenahr-Ahrweiler gefahren. Oder genauer gesagt in den Nachbarort. Nach Ahrweiler selbst war kein Durchkommen. „Wir sind dann in Gummistiefeln über die Weinberge nach Ahrweiler gelaufen“, erzählt Laukemper. Der Vorsitzende der Borghorster Prinzen-Schützen hatte mit Alex Lülff die Spontan-Aktion gestartet, um schon einmal einen Teil der Spendengelder, die die Schützengesellschaft in den vergangenen Tagen gesammelt hatten, dort zu übergeben, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Auch einen Tag nach der Stippvisite im Hochwassergebiet ist Kai Laukemper sichtlich angefasst. „Die Fernsehbilder können nicht im Entferntesten einen Eindruck davon vermitteln, wie es dort tatsächlich aussieht“, fasst der Prinzen-Vorsitzende seine Eindrücke zusammen. Was ihn trotz allem ein bisschen froh macht: „Wir konnten die ersten Euro an Menschen übergeben, die das Geld wirklich gebrauchen können.“ Drei junge Familien, denen das Hochwasser nichts gelassen hat – „nicht einmal das Portemonnaie“ – und ein Pärchen, das gerade ein Café eröffnet hatte und jetzt vor dem beruflichen Aus steht, freuten sich über einige Hundert Euro Unterstützung aus Borghorst.

1500 Euro haben Laukemper und Lülff bei ihrem ersten Besuch in Ahrweiler dagelassen. „Wir hatten drüben Kontakt mit dem Junggesellenschützenverein aufgenommen. Und die Kollegen haben uns gesagt, dass die Hilfe wirklich jetzt benötigt wird“, erzählt der Prinzen-Vorstand. Also haben sich Kai Laukemper und Alexander Lülff am Sonntagmorgen ins Auto gesetzt und sind losgefahren.

Vor Ort haben sich die Borghorster durchgefragt. Sehr beeindruckt hat die beiden die Ehrlichkeit der Menschen in Ahrweiler. „Uns haben viele gesagt, dass sie kein Geld benötigen, uns aber Tipps gegeben, wo wir es versuchen können.“ Auch nach über einer Woche nach der Flut haben die Prinzen-Schützen immer wieder Bewohner angetroffen, die weinend durch die Straßen liefen – oder was davon noch übrig ist. Besonders im Gedächtnis geblieben ist Laukemper und Lülff der Friedhof in Ahrweiler: „Die Grabsteine waren alle weg, dafür türmten sich dort die Autowracks.“ Und dann überall der Schlamm und ein unglaublicher Gestank.

Die Prinzen werden noch einmal nach Ahrweiler fahren. Nach Abschluss ihrer Spendenaktion. Am kommenden Samstag soll die angekündigte Schrottaktion (Wer noch Altmetall im Keller hat, kann sich unter Telefon 01 52/56 92 97 21 melden) den krönenden Schlusspunkt setzen. 8264 Euro haben die Schützen bislang gesammelt. Kai Laukemper ist optimistisch: „Die 10 000 Euro bekommen wir locker zusammen.“ Sind die geschafft, steht ein Sponsor bereit, der auf 11 111 Euro aufstockt.

Für die Prinzen ist jetzt schon klar, dass sie auf jeden Fall die Junggesellen-Schützen aus Ahrweiler unterstützen werden. „Der Verein hat im Ort ein tolles Museum unterhalten. Davon ist natürlich auch nichts mehr übrig geblieben. Wir wollen beim Wiederaufbau unterstützen“, so Kai Laukemper. Schließlich gelte es, zwischen den Schützen eine Brücke zu bauen.