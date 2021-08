„Gemein, der muss nicht mal keuchen!“ Am für münsterländische Verhältnisse giftigen Anstieg zum Buchenberggipfel, dort, wo die Stadtwerke das Steinfurter Trinkwasser in einem Hochbehälter speichern, kann es sich Jan-Hendrik Weißschnur nicht verkneifen, diesen kleinen „Seitenhieb“ an den Mitfahrer von der Zeitung auszuteilen. Der WN-Reporter hat sich an diesem Dienstag auf den Sattel seines E-MTB geschwungen und sich der Geländebiker-Gruppe des Breitensport angeschlossen, die sich in den Sommerferien schon fünf Mal getroffen hat, um im Rahmen der Aktion „Sport im Park“ dieser besonderen und sich gerade in Coronazeiten wachsender Beliebtheit erfreuenden Radsportvariante zu frönen. Und ja, der Redakteur ist der einzige im Feld der elf Teilnehmer, der zu der Tour mit E-Unterstützung angetreten ist. Der Rest der Truppe, allesamt Männer im Alter von Anfang 30 bis Ende 50, baut allein auf Muskelkraft. Respekt!

