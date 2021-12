Motivation ist ungebrochen: Heimatverein ist weiter in unterschiedlichen Bereichen aktiv

Ist es ein Ausdruck von Bedauern oder Erleichterung? Vielleicht von beidem etwas, wenn Dr. Barbara Herrmann im Vorwort des neuen Heftes des Burgsteinfurter Heimatvereins auf „Tempi passati“ und damit Zeiten, die vorbei sind, zurückblickt. Einerseits, so die Vorsitzende der Heimatfreunde, sei der Abschied von der Niedermühle im vergangenen Jahr schmerzhaft gewesen, andererseits aber auch als Aufbruch zu verstehen, Optionen für neue Begegnungen und Orte für die Zukunft zu erkunden. Nein, an Spekulationen, wo der Verein mit seinen über 500 Mitgliedern eine neue Bleibe findet, will sich weder Herrmann noch ihr Stellvertreter Hans Knöpker beteiligen. Glaubhaft versichern beide, dass da noch nichts im Köcher ist. Knöpker: „Wir haben uns sicherlich Gedanken gemacht, sind aber noch nicht auf den Punkt gekommen.“ Herrmann ergänzt: „Wir diskutieren in alle Richtungen. Es gibt aber noch nichts Greifbares.“

