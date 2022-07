Musikalisch-literarisches Feuerwerk

Nur von einem außergewöhnlichen Klavier- und Literaturabend am vergangenen Freitag in der Bagno-Konzertgalerie zu schreiben, wäre eine unpassende Untertreibung. Es war ein literarisches und vor allen Dingen musikalisches Feuerwerk, was Aeham Ahmad (Klavier) und Esther Brünenberg-Bußwolder (Lesung) in der gut besetzten Bagno-Galerie den gespannten Zuhörern da vor Ohren stellten.

Mit seiner Bescheidenheit und Musikalität begeisterte Aeham Ahmad in der Konzertgalerie sein Publikum. Esther Brünenberg-Boßwolder las Passagen aus seinem autobiografischen Buch „Und die Vögel werden singen“. Am Ende des Konzerts hat Ahmad mit Familienmitgliedern und Freunden ein bekanntes arabisches Lied vorgetragen

Nur von einem außergewöhnlichen Klavier- und Literaturabend am vergangenen Freitag in der Bagno-Konzertgalerie zu schreiben, wäre eine unpassende Untertreibung. Es war ein literarisches und vor allen Dingen musikalisches Feuerwerk, was Aeham Ahmad (Klavier) und Esther Brünenberg-Bußwolder (Lesung) in der gut besetzten Bagno-Galerie den gespannten Zuhörern da vor Ohren stellten. Und dabei waren die Wurzeln dieses Abends Trauer, Trümmer, Terror, Krieg, Hunger und eben auch Tod sowie Ausweglosigkeit, die sich aber nicht zuletzt durch die Inspirationskraft der Musik den Rückweg in die Hoffnung auf Frieden und Freiheit bahnten. Der Evangelische Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken hatte den als „Pianist aus den Trümmern“ bezeichneten Aeham Ahmad mit Mitgliedern und Freunden seiner Familie nach Steinfurt eingeladen, um seine Musik und seine Autobiografie „Und die Vögel werden singen“ vorzustellen und diese „Frohe Botschaft“ trotz der dramatischen Erlebnisse, die beides prägten, zu präsentieren.

Als palästinensischer Flüchtling im syrischen Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus hat er sein Klavier auf einen Pkw-Anhänger gestellt. Er hat dort, bedroht von IS-Terroristen, in den Zerstörungen und Widersinnigkeiten eines tobenden Bürgerkrieges auf den zerbombten Straßen seiner Flüchtlingsheimat für die hungernden und darbenden Menschen gespielt. Sein eigener Bruder ist seit Jahren verschwunden. Immer ging es ihm dabei um Hoffnung.

Es gibt Videos von seinen ungewöhnlichen und unwirklichen Auftritten (Aeham Ahmad im grünen T-Shirt am Klavier auf einer zerstörten Straße mit Hausruinen im Hintergrund oder mit dem Akkordeon umringt von teilweise abgemagerten Kindern in zerstörten Fensteröffnungen). Seit seinem fünften Lebensjahr spielt er Klavier und hat trotz der politischen und militärischen Widrigkeiten Musik an der Baath-University in Homs studiert. Die Umstände seines Lebens und die seiner Mitmenschen bestimmen seine eigene, mitunter zerrissene, teilweise überwuchtige, dann aber auch wieder lyrisch-melodische Musiksprache. Die ist eine höchst interessante Gemengelage aus klassischen Elementen, dem Klang seiner Heimat und fast jazzigen Adaptionen, bei denen man Anklänge an Werke von Mozart, Beethoven, Tschaikowsky und politischen Volksliedern („Die Gedanken sind frei“) entdeckt und angereichert wird durch den falsettartigen arabischen Gesangsstil.

Erfreulich unaufgeregt las Esther Brünenberg-Boßwolder Passagen aus dessen dem autobiografischen Buch „Und die Vögel werden singen“, in dem sich der Autor nicht nur an die Schrecken und das Leid erinnert, sondern sich auch als Brückenbauer zwischen Verfeindeten versteht.

Im Jahr 2015 ist ihm eine dramatische und wirrenvolle Flucht nach Deutschland geglückt. Es gelang der Nachzug von Frau, Kindern, Eltern und weiteren Familienangehörigen. Mittlerweile lebt er mit denen in der Nähe von Warburg und bereist große Teile Europas mit seinen literarischen und musikalischen Botschaften.

Aeham Ahmad ist ein bescheidener, inspirierender und dankbarer Mensch, der dem begeisterndem und mitunter zum Mitsummen animierten (hier eher die leiseren und herrlich harmonischen Passagen) und komplett begeistertem Publikum eben nicht nur einen irgendwie außergewöhnlichen, sondern einen in jeder Beziehung wirklich lohnenden Abend in der Konzertgalerie bescherte.