Mutmaßliche Täter von Einbruchserie geschnappt

Über 40 Einbrüche in Bäckereien und Supermärkte gab es seit Jahresbeginn in den Kreisen Steinfurt und Borken. Nun wurden zwei Männer aus Steinfurt und Metelen festgenommen. Sie sollen zumindest für einen Teil davon verantwortlich sein. Ihr letzter Einbruch ist erst wenige Tage her.

Die Polizei Steinfurt hat am Donnerstag zwei Männer aus Steinfurt und Metelen (35 Jahre und 30 Jahre alt) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, für zahlreiche Einbrüche in Bäckereien und Supermärkte in den Kreisen Steinfurt und Borken verantwortlich zu sein.

Die Kriminalpolizei bearbeitet aktuell rund 40 solcher Einbruch-Straftaten, die seit Anfang des Jahres begangen wurden. „Bei welcher Tat die beiden als Täter infrage kommen, ist nun Gegenstand von Ermittlungen“, teilt Tobias Bremmer von der Kreispolizeibehörde Steinfurt mit. Es liege die Vermutung nahe, dass die beiden Männer zumindest für einen Teil davon verantwortlich sind, „aber das muss nun geprüft werden“. In den meisten Fällen sei das Vorgehen bei den Einbrüchen ähnlich gewesen – gewaltsam wurde in die Läden eingebrochen, sie wurden nach Geld und anderem Wertvollem durchsucht. „Teilweise wurden auch Tresore angegangen“, so Bremmer.

Mutmaßliche Täter sind polizeibekannt

Die Männer aus Steinfurt und Metelen gerieten im Rahmen der, laut Polizei, umfangreichen Ermittlungen zu der Einbruchserie in den Fokus der Beamten. Beide mutmaßlichen Täter sind laut Bremmer wegen „ähnlicher Delikte in der Vergangenheit“ schon polizeibekannt. Wie genau die Polizei auf die beiden Männer kam, wollte Bremmer nicht sagen. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu aktuell keine Aussage treffen.“

Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurde bei ihnen kürzlich Tatwerkzeuge und Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Ihre letzten beiden Taten sollen erst wenige Tage zurückliegen. So stehen sie im Verdacht, noch in der Nacht zu Donnerstag versucht haben zu sollen, in eine Bäckerei in Gescher einzubrechen. Allerdings blieb es bei dem Versuch. Gegen 1.15 Uhr am Donnerstagmorgen rückten Polizisten durch eine Einbruchmeldung alarmiert an. Sie konnten jedoch lediglich Spuren der Täter feststellen, die mutmaßlich gewaltsam in den Verkaufsraum einer Bäckerei eindringen wollten.

Gegen 4.50 Uhr am Donnerstagmorgen informierte ein Auslieferungsfahrer die Polizei über einen Einbruch in Stadtlohn. Dort waren Unbekannte in einen Backwarenshop eingedrungen. Im Inneren hatten die Täter den Verkaufsraum durchsucht und eine Zwischentür zu einem im Rohbau befindlichen Bankschalterraum aufgebrochen.

Nie auf frischer Tat ertappt

Auch für zahlreiche Einbrücke in Bäckereien und Supermärkte in Borghorst, Burgsteinfurt, Altenberge und Horstmar und Ochtrup aus den vergangenen Monaten sollen sie verantwortlich sein. Auf frischer Tat ertappt wurden sie jedoch nie. Dennoch reichten die Indizien aus diesen Einbrüchen und jenen am Donnerstag wohl aus, dass das Amtsgericht Untersuchungshaft gegen die beiden mutmaßlichen Einbrecher anordnete. Wenig später klickten die Handschellen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.