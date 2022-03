Nach der Saison ist vor der Saison

Die Obstretterinnen und Obstretter der Familienbildungsstätte Steinfurt (FBS) sind in ihrem Engagement kaum zu bremsen. 27 Ehrenamtliche waren in der Zeit von Juli bis November unermüdlich im Ernteeinsatz. Fast 50 Mal wurden Bäume in privaten Gärten oder auf Streuobstwiesen abgeerntet. „Da war fast alles dabei: Pflaumen, Mirabellen, Trauben, Äpfel und Birnen und manchmal richtig viel,“ so Christine Thamm, die die Ernteeinsätze koordinierte. Die Ernte wurde in der Familienbildungsstätte zwischengelagert und dann von den Kochfrauen verarbeitet. „Manchmal mussten wir erst durchatmen, wenn wir gesehen haben, was alles geerntet wurde. Oft sind wir dann auch zweimal in der Woche durchgestartet“, so Anne Cleff, die die Kocheinsätze plante und begleitete.

Die Kochfrauen verarbeiteten nach alten Rezepten und kreierten neue. Am Ende standen über 650 Gläser gefüllt mit leckerem Brotaufstrich oder Chutneys. Doch die Frauen wagten sich auch an Obstessig, Obstlikör oder Rumtopf heran. „Und da immer noch viel Obst übrig war, haben wir 300 Liter Saft pressen lassen“, so Elisabeth Höffker von der FBS.

Die Produkte wurden in der Familienbildungsstätte, auf dem Apfelfest im Nabu Lehmhof und auf dem Herbstmarkt in Burgsteinfurt gegen eine Spende abgegeben. Die Einnahmen werden wieder in Material investiert. „Menschen können leere Marmeladengläser in der FBS abgegeben. Diese werden dann in der nächsten Saison wieder gefüllt. „Damit kann man uns auch gut unterstützen“, sagt Elisabeth Höffker. Doch zunächst standen Dankeschön-Kochabende für die vielen Helferinnen und Helfer auf dem Programm. Und dann startet bald schon wieder die nächste Obstrettersaison. „Die Obstretter sind im Bewusstsein der Steinfurterinnen und Steinfurter angekommen und die Unterstützung wächst. Das ist schon etwas Besonderes in Zeiten, in denen freiwilliges Engagement nicht mehr selbstverständlich ist“, so Andrea Jäger vom Nachbarschaftshaus Michael.

Am 5. April (Dienstag) lädt die FBS um 18 Uhr alle ehrenamtlichen Obstretter und Interessierten zu einem Kennenlern- und Planungstreffen in die FBS ein. Um Anmeldung wird gebeten unter FBS Steinfurt, Schulstraße 3, Telefon 0 25 52/935 50 oder per E-Mail an info@fbs-steinfurt.de.