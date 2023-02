Narren legen wieder los

Die großen Banner an den Ortseingängen kündigen es seit Tagen an: Am nächsten Karnevalswochenende geht es wieder richtig rund im Festzelt auf dem Neuen Markt in Borghorst, schreibt die Karnevalsgesellschaft der Vereinigten-Schützen in ihrer Presseankündigung. Sie bietet wieder den Rahmen für gute Stimmung und ein ausgelassenes Miteinander.

Bereits am Tag der Weiberfastnacht (Donnerstag, 16. Februar) kann im Festzelt am Neuen Markt ganz im Mallorca-Style gefeiert werden mit zwei Stars vom Ballermann und Mega-Park. Isi Glück und DJ Robin heizen ordentlich ein. DJ Robin wird dabei sicherlich nicht nur einmal seinen Mega-Hit „Layla“ zum Besten geben.

Am Freitag (17. Februar) heißt es dann wieder „Kinder an die Macht“ im Festzelt. Am Vormittag feiert die Marienschule zunächst traditionell ihren Schulkarneval. Am Nachmittag findet dann der große Kinderkarneval im Festzelt statt. Organisiert und präsentiert von der Prinzen-Tanzgarde, die wieder einen unterhaltsamen und spaßigen Nachmittag für alle interessierten närrischen Kids vorbereitet hat. Geboten wird ein buntes Programm sowie Kaffee- und Kuchen für die erwachsenen Begleiter. Der Besuch des städtischen Dreigestirns darf bei diesen Veranstaltungen auch nicht fehlen.

Am Samstag (18. Februar) schlägt dann die große Stunde des städtischen Dreigestirns Frank III., Manu I. und Zerri Michael. Um 11.11 Uhr wollen sie die närrische Macht endgültig übernehmen und werden versuchen, den Stadtschlüssel von der Bürgermeisterin zu übernehmen. Zum gemeinschaftlichen Abmarsch treffen sich die Karnevalsabordnungen aller Vereine und alle Karnevalisten in der Innenstadt (auf der Höhe von Ede´s Biercafé). Das Dreigestirn mit Komitee hofft hier auf zahlreiche Gäste. Nach dem Programm rund um die Schlüsselübergabe kann noch am Nachmittag ausgelassen bei Karnevals- und Partymusik gefeiert und getanzt werden – und das bei freiem Eintritt.

Am Sonntag (19. Februar) rollt dann ab 14.33 Uhr endlich wieder der große Karnevalsumzug mit über 50 Zugnummern durch die Borghorster Innenstadt. Nach drei Jahren Pause wird dies einer der Veranstaltungshöhepunkte nicht nur für das Dreigestirn. Alle Steinfurter sind eingeladen, an der Zugstrecke den „Lindwurm der Freude“ an sich vorbeiziehen zu lassen und den Straßenkarneval ausgelassen mitzufeiern. Besonders zu beachten ist dabei das Glasverbot in der Innenstadt. Hier wird es entsprechende Kontrollen durch den Sicherheitsdienst an den Zugangspunkten geben. Im Anschluss an den Karnevalsumzug startet dann die große Karnevalssause im Festzelt auf dem Neuen Markt mit dem Team um DJ Marvin. Auch hier gilt aus Sicherheitsgründen ein Glasverbot.

Am Rosenmontag (20. Februar) kommen dann die Freunde des Sitzungskarnevals mit Bütt, Musik und Tanz wieder voll auf ihre Kosten. Ab 11.11 Uhr startet die große karnevalistische Sitzung im Festzelt auf dem Neuen Markt. Die besten Plätze können sich ab 9.30 Uhr gesichert werden, wenn der Einlass startet. Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp, Die Hertha, Handwerker Peters, Comedian Mario Siegesmund und die Kölsche Coverband „De Drömmelköppe“ sorgen – eingerahmt von den Tanzvorführungen der Prinzen- und Wilmsberger Tanzgarden – für beste Unterhaltung Nonstop. Die KG der Vereinigten-Schützen lädt hierzu zum Preis von zwölf Euro ein.

Damit endet dann auch der Reigen der Karnevalsveranstaltungen. Nach diesem Endspurt heißt es dann Abschiednehmen für das Dreigestirn. Die Session endet für die Tollitäten und das Karnevalskomitee in der Nacht mit dem traditionellen Auskleiden.

Die Karnevalsgesellschaft der Vereinigten-Schützen Borghorst 1930 hofft, nach der langen pandemiebedingten Pause wieder viele Steinfurter und Gäste aus der Umgebung zu den verschiedenen Veranstaltungen begrüßen zu können.

Schon am Montag (13. Februar) ist der Neue Markt wegen des Zeltaufbaus für den Pkw-Verkehr gesperrt.