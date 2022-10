Neuauflage ist bereits geplant

Es war einer der heißesten Tage dieses Sommers, als zwischen Altenberger und Gantenstraße, zwischen Tilsiter und Laerstraße Biertische ausgeklappt, Pavillons aufgebaut und Einfahrten farbenfroh geschmückt wurden. Der Startschuss des ersten Wilmsberger Wanderflohmarktes stand unmittelbar bevor.

Jetzt, Mitte Oktober, hat sich der Herbst über die Stadt gelegt, rund um den Abenteuerspielplatz zwischen Sandweg und Münsterstiege, zu dessen Gunsten der Wanderflohmarkt durchgeführt wurde, ist einiges passiert: das Organisationsteam um Katrin Knoblich, Hanna Mermering, Jacline da Silva, Christin Stockmann und Christian Franke hat mittlerweile einen Strich unter die Abrechnung des Tages gemacht. Fast 4000 Euro Reinerlös konnten durch Spenden, Standgebühren sowie den Verkauf von Speisen und Getränken erzielt werden.

„Wir freuen uns sehr über dieses großartige Ergebnis“, wird Katrin Knoblich vom Orga-Team in einer Pressemitteilung zitiert. Dankbar ist das Team auch den Mitwirkenden, wie auch den vielfältigen Unterstützerinnen und Unterstützern – auch denen, die durch Kuchenspenden zu einem reichhaltigen Buffet beigetragen haben, aber auch der Wilmsberger Schützengesellschaft, die den Tag über die Alte Wilmsberger Schule präsentiert und den Erlös des eigenen Verkaufs von Getränken und Waffeln durch eine großzügige Spende zu einem beachtlichen Beitrag aufgestockt haben.

Der Tag des 1. Wilmsberger Wanderflohmarktes wird Vielen noch lange in Erinnerung bleiben: 120 Haushalte boten entlang der Straßen ihre Waren an – von Spielzeug über (Kinder-)Kleidung, Antiquitäten und echten Raritäten bis hin zu selbstgestalteten Liebhaberstücken. „Zwischen 1500 und 2000 Menschen haben an diesem Tag den Weg nach Wilmsberg gefunden, um an den Flohmarktständen zu stöbern und das besondere Flair des Viertels zu genießen“, ist Hanna Mermering noch immer beeindruckt von der Atmosphäre, die an diesem Tag mit Händen greifbar war.

Als besonderer Anziehungspunkt des gesamten Tages erwies sich wieder einmal der Abenteuerspielplatz selbst: die aufgestellte Hüpfburg war eine Attraktion für viele junge Gäste, die bereitgestellten Picknickdecken wurden genutzt, um auf dem Spielplatz inne zu halten und das großzügige Gelände zu genießen. Günter Brüning präsentierte die vorhandene Boule-Anlage und bot den Tag über Schnupperkurse an. Jacline da Silva: „Der Abenteuerspielplatz ist Treffpunkt für alle Altersgruppen – das ist auch am Tag des Wanderflohmarktes mehr als deutlich geworden.“

Der Abend bot dann einen krönenden Abschluss für Viele aus dem Viertel: hier trafen sich Flohmarktbeschicker, Anwohnerinnen, Jung und Alt, um miteinander den Tag auszuklingen zu lassen, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und zu genießen, dass sich der 1. Wilmsberger Wanderflohmarkt als echter Erfolg erwiesen hat.

Dass dieses Event sein Ziel nicht verfehlen wird, zeichnet sich schon ab: die Stadtverwaltung will das Engagement der Menschen im Viertel aufgreifen und Mittel aus dem Haushalt beisteuern, um den angestrebten Ersatz des Kletterturmes im Kleinkinderbereich zu ermöglichen. Der Technische Beigeordnete, Hans Schröder, habe sich bereits mit Vertreterinnen und Vertretern der Elterninitiative vor Ort getroffen, um Ideen für eine Aufwertung des Geländes abzustimmen. „Neben einem Ersatz des Kletterturmes sollen auch Sitzgelegenheiten im Kleinkinderbereich geschaffen werden“, berichtet Christin Stockmann.

Mit Ralf Brökers aus der Verwaltung stimmen die Anwohnerinnen und Anwohner eine konkrete Ausgestaltung des neuen Spielgerätes in diesen Tagen ab. Noch in dieser Woche treffen sich die Organisatoren erneut, um zurückzublicken und eine Neuauflage ins Auge zu fassen. „Der Wanderflohmarkt und das dadurch erreichte Viertel-Fest darf keine Eintagsfliege bleiben“, ist Christian Franke überzeugt.