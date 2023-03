Neue Akzente und tolles Programm

Der zurzeit 72 Mitglieder umfassende Förderverein der Stadtbücherei Steinfurt hat viel vor. Er beteiligt sich finanziell an der Neukonzeption des Innenraumes auf den vier Etagen des Weinhauses, wo die Bibliothek beheimatet ist. Innenarchitektin Claudia Marie Seeger stellte während der Jahreshauptversammlung am Montag gemeinsam mit Büchereileiterin Cornelia Eissing die Pläne vor. Sie sollen nach Möglichkeit in 2024 umgesetzt werden. Darüber hinaus feiert der Förderverein in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag.

Aufenthaltsqualität

Bei den Vorstandswahlen wurde Brian Rennie in seiner Position als 2. Vorsitzender bestätigt, ebenso Ingeborg Rowedda in ihrer Funktion als Kassenwartin. Anja Neumann übernahm von Monika Frieling das Amt der Schriftführerin. Die Wahl der 1. Vorsitzenden stand nicht auf dem Programm, die Position bleibt in der Hand von Martina Furchert. Als Kassenprüfer wurden Christa Hansmann und Alfred Krass wiedergewählt. Vera Rennie ist Vertreterin, falls einer der beiden ausfallen sollte

Bedingt durch die zahlreichen Pflichtaufgaben der Stadt Steinfurt konnten für dieses Jahr von der Stadt keine zusätzlichen Mittel für neues Mobiliar oder Umgestaltungen im Büchereigebäude zur Verfügung gestellt werden. „Von der Kommunalpolitik wird favorisiert, die Bibliothek als ,stillfreundlichen Ort´ auszuweisen“, erläuterte Furchert. In den Räumlichkeiten soll dem entsprechend ein Rückzugsort für stillende Mütter eingerichtet werden.

„Nacht der Bibliotheken“

Um die Aufenthaltsqualität in der Bücherei am Markt 19 weiter zu steigern, stellten die Leiterin und Innenarchitektin Claudia Seeger Pläne vor. Beschlossen wurde, dass der Förderverein eine Vorleseecke im Erdgeschoss finanziert und sich zur Hälfte noch in diesem Jahr an der Anschaffung eines hochwertigen Kaffeeautomaten beteiligt. Er soll auf der Galerie im 1. Obergeschoss stehen und zahlreiche Kaffeespezialitäten, ebenso Kakao und Teewasser, zubereiten können.

Weitreichend sind die geplanten Umgestaltungen im Gebäude. „Frisch, fröhlich, sinnlich, einladend und kontaktschaffend soll das Ambiente sein“, betonte Eissing. Architektonisch werden Highlights, wie etwa der historische Kamin, herausgearbeitet. Dazu soll eine gemütliche Sitzgruppe davor stehen und zum Verweilen einladen. Frische Farben, moderne Möbel und Stauräume etwa für Stühle sind vorgesehen. „Farben können gezielt Akzente setzen“, so die Leiterin, „ aber nicht den ganzen Raum einnehmen.“ So ist an unterschiedliche Farbcodes für jedes Geschoss gedacht.

Neue Farben

In Sachen Veranstaltungen sind Bücherei und Förderverein für dieses Jahr wieder gut aufgestellt. Zahlreiche Kooperationen sind darunter. Zu den „Top 10“ in 2023 gehören die „Nacht der Bibliotheken“ am 17. März, die „Zaubershow“ in der Elisabeth-Schule am 21. April und die Autorenlesung mit Markus von Hagen in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum Steinfurt am 22. September. Der 20. Geburtstag des Fördervereins wird mit einem Programm nur für Mitglieder am 22. April in der Bibliothek gefeiert.

Furchert und Eissing dankten all denjenigen ausdrücklich, die sich in die Bücherflohmärkte des Fördervereins einbringen, durch die ein Großteil der finanziellen Unterstützung der Bücherei möglich wird.