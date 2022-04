Corona vermasselt Auftakt zum „Dritte-Ort“-Projekt

So sehen die neuen Entwürfe aus, den öffentlichen Raum an der alten Jüdischen Schule aufzuwerten. Auch die Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge soll neu gestaltet werden. Hans Schröder (l.), Barbara Herrmann und Günther Gromotka stellen eine Probepflasterung vor, mit dem der Platz einmal eine ganz neue Optik erhalten soll.

Ursprünglich geplant und angekündigt war, sich am heutigen Samstag (23. April) an einem ersten Runden Tisch in der evangelischen Großen Kirche zu treffen. Dr. Barbara Herrmann, Direktorin des Steinfurter Kulturforums und zugleich Vorsitzende des Burgsteinfurter Heimatvereins, Günther Gromotka, Integrationsbeauftragter der Stadt Steinfurt und CDU-Ratsherr, sowie Wolfgang Alfers, Antisemitismusbeauftragter der Stadt Steinfurt, hatten dazu über 70 Einladungen an Politik, Verwaltung, Einrichtungen, Organisationen, Vereine und Einzelpersonen versendet.

Ziel war es, in einer großen Runde der Fantasie freien Lauf zu lassen und Ideen zu sammeln, wie sich die Räume von der alten Jüdischen Schule mit der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge, der Hohen Schule samt Lesegarten, dem Stadtmuseum bis zur evangelischen Kleinen Kirche inklusive Gemeindezentrum gemeinsam bespielen lassen. Etwa so, als ob man eine ganze Reihe bewährter Solisten zu einem in vielen Bereichen hoch qualifizierten Ensemble zusammenbringt, das in der Lage ist, ein ganz breites Publikum auf ganz unterschiedliche Weise anzusprechen.

Die Terminabsage ist ein Rückschlag. Das Trio Herrmann, Gromotka und Alfers wird das aber nicht aus der Spur bringen. Noch vor Ferienbeginn soll ein neuer Anlauf gestartet und dann möglicherweise schon nach der Urlaubszeit eine zweite Runde einberufen werden. Dann sollen die Vorschläge aus der Ideenwerkstatt daraufhin abgeklopft werden, was sich umsetzen lässt und was nicht.

Unterdessen sind im städtischen Bauamt die Pläne für die neue Kulturachse, die sich parallel zum umgebenden Handel und Wirtschaft auf der Steinstraße und Leerer Straße über den Wippert, die Wasserstraße und den Markt entwickeln soll, weiter entwickelt worden. Das Ingenieurbüro IBAK hat neue Ansichten erstellt, wie der Raum an der Jüdischen Schule aufgewertet werden kann. Dazu zählt auch eine Neugestaltung der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge. Der Zaun soll verschwinden und durch eine Hecke ersetzt werden. Darüber hinaus sollen Pflanzbeete angelegt werden.

Im Verlauf eines Pressetermins hat Technischer Beigeordneter Hans Schröder mit Barbara Herrmann und Günther Gromotka außerdem eine Musterpflasterung in Höhe des Eingangstors zum Lesegarten der Hohen Schule vorgestellt. Die mit einer hellen Natursteinoberfläche versehenen Betonplatten sollen einen ersten Eindruck vermitteln, wie allein durch einen neuen Bodenbelag mehr Aufenthaltsqualität an der Kautenstege erzielt werden kann. Weil die Mittel begrenzt sind, sollen die Platten das Areal, ähnlich wie es am Bagno-Quadrat gemacht worden ist, zunächst nur einrahmen, inklusive der zehn Parkflächen, die dort bislang noch markiert sind. Sie fallen der Neugestaltung komplett zum Opfer. Schröder ist überzeugt: „Allein diese ersten Arbeiten werden eine Vorstellung davon geben, wie sich der Raum optisch verändert.“

Alle Beteiligten betonen, dass Durchhaltevermögen, Geduld und das Wissen, dass alles nur „Schritt für Schritt“ gelingen kann, notwendig ist, um voranzukommen. Günther Gromotka ist überzeugt, dass in dem Projekt großes Potenzial steckt, neue Orte für Kunst, Musik, Kultur, Bildung oder einfach nur für lockere Begegnungen, Spiel und Spaß zu schaffen – immer vorausgesetzt, viele Bürger lassen sich von der Idee begeistern und bringen sich mit Rat und Tat ein. Sobald ein neuer Termin für den ersten Runden Tisch steht, geht es weiter. „Versprochen. Wir bleiben am Ball“, sichert derweil Barbara Herrmann zu.