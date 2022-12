Nikolaus beschenkt Jung und Alt

Borghorst

Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt in Borghorst konnte endlich wieder nach zwei Jahren Abstinenz stattfinden. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt tummelten sich am Samstag und verkaufsoffenen Sonntag viele Besucherinnen und Besucher in der Borghorster Innenstadt, nutzten das vielfältige Angebot der Geschäftslokale sowie der rund 20 Aussteller und freuten sich besonders auf den Besuch des Heiligen Nikolauses und seines Knecht Ruprecht am Samstagnachmittag.

Von Matthias Lehmkuhl