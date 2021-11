Ordnungsamt geht von schärferen Kontrollen aus

Liegt der Krankenhauswert über 3, kommen nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants und Cafés. In den meisten Bundesländern, auch in NRW, ist das der Fall. Nicht nur die Zertifikate, sondern auch den Personalausweis sollten Gäste bereithalten, er wird teils verlangt.

Foto: Sven Hoppe/dpa