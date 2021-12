Rat vertagt notwendige Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan

Am Dienstag besichtigten die Fraktionsspitzen die Antiquitätensammlung von Annegret Arning in Sellen. Am Donnerstag vertagte der Rat eine Entscheidung, mit der eine neue Nutzung als Pension möglich wäre.

Die Visite der Fraktionsspitzen bei Annegret Arnings Antiquitätensammlung am Dienstag hat offensichtlich Wirkung gezeigt: Hatte der Planungsausschuss in der vergangenen Woche noch die verfahrensrechtlichen Schritte für die Einrichtung einer Pension in dem alten Kindergarten in Sellen einleiten wollen, vertagte der Rat eine Entscheidung am Donnerstag. Erst sollen noch weitere Fachgremien wie der Wirtschaftsförderungs- und der Kulturausschuss darüber beraten, so die Begründung der Ratsmehrheit.