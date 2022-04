Pia Krumbeck folgt Mara Minnebusch

Im Verlauf ihrer Jahreshauptversammlung haben auch die Borghorster Landjugendlichen ihren weiblichen Vorstand neu gewählt. Bei der Abstimmung hat Vorsitzende Mara Minnebusch ihr Amt an Pia Krumbeck abgegeben.

Im Verlauf ihrer Jahreshauptversammlung haben auch die Borghorster Landjugendlichen ihren weiblichen Vorstand neu gewählt. Bei der von Christoph Uhlenbrock mit Unterstützung von Wahlhelfern Malte Drees und Felix Uhlenbrock aus Nordwalde geleiteten Abstimmung hat Vorsitzende Mara Minnebusch ihr Amt an Pia Krumbeck, zuvor Pressewartin, abgegeben. Das Amt der 2. Vorsitzenden hat die ehemalige Fahnenträgerin Inga Wirlmann von Dana Nikolic übernommen. Nachfolgerin der langjährigen Schriftführerin Janina Brinkhaus wurde Janna Kruncke. Weiterhin wurde Ann-Katrin Leusing als 2. Kassiererin, als Pressewartin Marlen Berning gewählt. Die Arbeit als Sportwartin Julia Wöste setzt Hanna Knöpker fort. Zudem ist Sophie Specker als Beisitzerin neu in den Vorstand gekommen und hat Tabea Merker abgelöst. Als Kassenprüfer wird Linus Stermann jetzt Katharina Middelhoff unterstützen.

Zu Beginn des Abends im Don-Bosco-Heim sind zunächst Jahres-, Sport- und Kassenberichte gegeben worden. Darüber hinaus mussten die 60 Versammlungsbesucher einer Aktualisierung der Satzung zustimmen.

Neu gewählt wurden auch Fahnenträger, die zum erweiterten Vorstand zählen. Marleen Veith und Louisa Daszkowski sind neu hinzugekommen. Niklas Baumscheiper und Niklas Krumbeck haben Rene Blankemeyer und Gerrit Lammerding abgelöst.

Auf den neuen Vorstand warten bereits die ersten Herausforderungen. Eine große Zeltparty zu Ostern findet in diesem Jahr noch nicht statt. Dafür soll es ein internes Osterfeuer geben. Beim Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen der Nordwalder Landjugend wollen die Borghorster mit der KLJB Altenberge und Nordwalde am 23. April (Samstag) im großen Festzelt in Nordwalde, Westerode 11, teilnehmen.