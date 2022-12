Politik will Hotel auf Schlosswiese

Sonderlich groß war die Zahl der Zweifler von Beginn an nicht. Seit einem Termin am Mittwochabend im Wasserschloss sind sich jetzt alle Ratsfraktionsspitzen einig: Die Schlosswiese ist für einen Hotelneubau in Burgsteinfurt der beste Platz. Nach der Präsentation der Machbarkeitsstudie Ende August im Planungsausschuss hatten sich alle Parteien bis auf die Grünen vom Grundsatz her mit dem vom Fürstenhaus vorgeschlagenen Standort arrangieren können. Am Mittwoch ist auch die Fraktion um Sprecher Ludger Kannen auf die Mehrheitslinie eingeschwenkt. Aber auch wenn sich die Politik jetzt einig ist – Kritiker des Vorhabens gibt es. Zum Beispiel den Verein „Steinfurt liebende Bürger“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet