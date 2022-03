Positive Perspektiven nach zwei Jahren Pandemie

80 Besucherinnen und Besucher sind zu dem ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto „Neugierig und stark in 2022“ in die St.-Nikomedes-Pfarrkirche gekommen. Trotz des Ukraine-Kriegs fand die Veranstaltung wie geplant statt. Es brauche jetzt positive Perspektiven.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst wurden Bienenwachskerzen, hier von Pfarrvikar Per Tüchsen, an die Besucher verteilt.

Rund 80 Gläubige besuchten den ökumenischen Gottesdienst in der St.-Nikomedes-Pfarrkirche, der am Freitagabend anstelle des traditionellen Neujahrsempfangs veranstaltet wurde. Der Gottesdienst wurde von Pastoralreferentin Evelyn Dirks (katholische Kirchengemeinde St. Nikomedes), Pfarrerin Inga Schönfeld (evangelische Kirchengemeinde Borghorst und Burgsteinfurt) und Pfarrvikar Per Tüchsen (evangelisch-lutherische Gemeinde St. Johannes) vorbereitet.

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer vertrat in ihrer Eigenschaft als erste Bürgerin der Kreisstadt die politische Gemeinde. Für die Musik und den Gesang während des ökumenischen Gottesdienstes sorgte der Kirchenchor unter der Leitung von Kantor Markus Lehnert. „Wir haben uns trotz der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine entschieden, den Gottesdienst so zu feiern, wie wir ihn geplant haben. Nach zwei Jahren Pandemie brauchen wir positive Perspektiven“, führte Pastoralreferentin Evelyn Dirks in die christliche Feier ein, die unter dem Motto „Neugierig und stark in 2022“ stand.

Pfarrvikar Per Tüchsen kündigte Videos an, in denen Steinfurter wie beispielsweise Pfarrerin Inga Schönfeld ihr Zuhause zeigten oder den Ort präsentierten, in dem sie sich am liebsten aufhalten. Schönfeld betonte, dass in Steinfurt eine gute Nachbarschaft existiere. „Das macht Steinfurt zu einem Ort, in dem ich gern Zuhause bin. Vereine, Verbände, Religionsgemeinschaften, Kunst, Kultur, Liebe zur Natur und zwei Kirchen, die sich an ihre Hände fassen machen diesen Ort liebens- und lebenswert.“

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer lobte die große Hilfsbereitschaft der Steinfurter angesichts des Ukraine-Krieges: „Wir haben mehr als 80 Angebote von Steinfurtern bekommen, die Flüchtlinge aus der Ukraine unterbringen wollen. Es ist ein unglaubliches Wir und Miteinander erwachsen. Denn in den vergangenen Monaten hatte man die Angst, hoffentlich wird unsere Gesellschaft nicht gespalten.“ Es könne der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, zitierte Bögel-Hoyer aus Schillers „Wilhelm Tell“. „Wir sind ein starkes Europa, wir sind eine starke Stadt und wir sind starke Menschen, die auch das bewältigen“, ergänzte die Bürgermeisterin.

Am Ende des Gottesdienstes wurden Kerzen aus Bienenwachs an die Besucherinnen und Besucher verteilt.