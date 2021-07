Räuber bedroht Angestellten mit Beil

Ein mit einer schwarzen Skimaske vermummter Mann hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Avia-Tankstelle an der Straße Blocktor überfallen.

Ein mit einer schwarzen Skimaske vermummter Mann hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Avia-Tankstelle an der Straße Blocktor überfallen. Unter Vorhalt eines Handbeils forderte der Räuber die Herausgabe von Bargeld von einem Angestellten. Als dieser der Forderung nicht nachkam, trat der Maskierte drohend hinter den Verkaufstresen. Der Mitarbeiter öffnete daraufhin die Kasse und der Täter entnahm Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete er vom Tankstellengelände in Richtung Bagno. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 15 bis 25 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er hatte eine schlanke bis muskulöse Statur und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine hellgraue Hose, ein dunkelgraues Shirt mit Rundhalsausschnitt sowie weiße Einmalhandschuhe und besagte schwarze Skimaske mit Sehschlitzen. Die Polizei bittet Zeugen, die von dem Überfall etwas mitbekommen haben und die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Telefon 02551/15-4115 bei ihr zu melden.