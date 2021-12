Rauchmelder schlagen Alarm

Gleich dreimal ist die Feuerwehr am Wochenende ausgerückt, weil Brandmeldeanlagen Alarm geschlagen hatten. Bereits am Freitag ging es um 16.20 Uhr zum Anne-Frank-Ring in Borghorst. Anwohner hatten unüberhörbares Piepen aus einem Mehrfamilienhaus gehört. Ein Feuerwehrmann aus der Nachbarschaft fuhr direkt dorthin. Beim Eintreffen seiner Kameraden war das Gebäude bereits evakuiert. Weil niemand in der Wohnung war, wurde die Tür aufgebrochen. Ein Feuer war allerdings nicht ausgebrochen. Die Mieter hatten Glück.

Der nächste Einsatz wurde am Samstag um 2.10 Uhr gefahren. Es ging in ein Wohnheim an der Wiemefeldstraße in Borghorst. Die Ursache für den Qualm war schnell gefunden. Eine offenbar im Backofen vergessene Pizza war angebrannt.

Weiter ging es am Samstagnachmittag zur Friedrich-Hofmann-Straße in Burgsteinfurt. Auch dort piepte ein Heimrauchmelder und musste die Wohnungstür aufgebrochen werden, weil niemand da war. Glücklicherweise war auch dort kein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzstelle wurde von der Polizei übernommen.