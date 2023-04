Betrunkener verursacht schweren Unfall – fünf Verletzte

„Speedweek“: Ab heute vermehrt Geschwindigkeitskontrollen in NRW

Münsterland

„Speedweek“ statt Blitzermarathon: In dieser Woche nehmen die Kreispolizeibehörden in NRW die Geschwindigkeiten im Verkehr vermehrt in den Blick. Radarfallen werden auch im Münsterland aufgestellt.

Von Luca Pals & Simon Beckmann