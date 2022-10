Regionales ist gefragt

Am Nachmittag hatten sich alle dunklen Wolken über dem Burgsteinfurter Markt verzogen und die Sonne kam heraus. Mit Öffnung der Läden wurde es in der Innenstadt dann immer voller.Mit einem Platzkonzert haben die Friedenauer Spielleute ihr Publikum unterhalten.Die Kötterfamilie hatte ihre Handwagen prachtvoll mit Obst und Gemüse passend zur Jahreszeit dekoriert.Mit einer historischen Anlage wurde Rolincks extra gebrautes Erntebier in Flaschen abgefüllt.Gäste des Schülerblasorchesters des Arnoldinums aus Almelo waren eingeladen, etwas von ihrem musikalischen Können auf der Marktbühne zu zeigen.Hans Günter Hahn empfing die Besucher mit offenen Armen.Klein aber durchaus fein war der Flohmarkt im Wippert, wo diese Händlerin einen Stand nur mit Puppen und Stofftieren aufgebaut hatte.Mit wenigen Handgriffen war die Erntekrone aufgestellt.

Die Stoßgebete, die SMarT-Geschäftsführerin Marion Kessens und Berthold Probst für die Einzelhändler in der Werbegemeinschaft sowie alle Marktbeschicker und Mitwirkenden in den Himmel geschickt haben, sind erhört worden. Nach teilweise kräftigen Regenschauern am Samstag ist der Erntedankmarkt in Burgsteinfurt am Sonntag trocken, am Nachmittag sogar mit viel Sonnenschein über die Bühne gegangen. Nur zwei Absagen hat‘s gegeben! Kessens und Probst waren erleichtert. Petrus war auf ihrer Seite.

Vom Markt und Wasserstraße über die Steinstraße bis zum Wilhelmsplatz waren waren rund 60 Stände aufgebaut. Lediglich auf dem Flohmarkt im Wippert war noch reichlich Platz. Die überwiegend gewerblichen Aussteller auf dem Wilhelmsplatz mussten hingegen zusammenrücken.

Friedenauer Spielmannszug und die Kötterfamilie haben mit ihrem Einzug in die Innenstadt und ihren prächtig geschmückten Karren für einen bemerkenswerten und farbenfrohen Auftakt des Marktes gesorgt. Mit wenigen Handgriffen war die Erntekrone errichtet. Ein aufwendig von den Frauen des Heimatvereins mit Erntegaben dekorierter Wagen bildete die herbstliche Kulisse für die Eröffnung.

Mit Hans Günter Hahn und Karin König waren gleich beide Bürgermeister-Stellvertreter sowie Vertreter der Ratsfraktionen gekommen – auch, um der Öffentlichkeit mit ihrer Anwesenheit zu demonstrieren, wie wichtig ihnen Veranstaltungen sind, die nicht nur Traditionen pflegen, sondern auch dazu beitragen, den Einzelhandel vor Ort zu unterstützen. Mit den Ladenöffnungen ist es dann auch richtig voll in der Innenstadt geworden.

Friedenauer Spielleute, die Hollicher Treckbüdelspieler sowie das Schülerblasorchester des Arnoldinums und seine Gäste aus Almelo sorgten mit Platzkonzerten für Unterhaltung. Die werbewirksame Auslosung der Bonuskarten-Aktion sollte am späten Nachmittag insbesondere die Heimatshopper bewegen, lange in der Innenstadt zu verweilen.

Ihrem Ziel, das Thema Erntedank noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen, sind die Veranstalter näher gekommen. Produkte und Dienstleistungen aus der Region sind gefragt und im Kommen. Auch dem Anspruch, dem Erntedankfest mit Blick auf die Produktion, Verarbeitung und den Verbrauch von Lebensmitteln einen wertschätzenden und nachhaltigen Charakter zu verleihen, wurde mehr Raum gegeben. Darauf soll zukünftig weiter aufgebaut werden.