Reis und grüne Schulhöfe

63 Schülerinnen und Schüler waren dabei. Im Gymnasium Borghorst. Und temporär in der Fachhochschule. „Die gesamte Stufe kann sich einen Eindruck verschaffen, was die Themen Umwelt und Klima mit dem eigenen Leben zu tun haben“, formulierte Umweltbeauftragte Leonie Remer das Ziel des Klimaaktionstages.

Erster Klimaaktionstag für Neuntklässler am Gymnasium Borghorst

Klimaschutz spielt am Gymnasium Borghorst schon lange eine Rolle – theoretisch wie praktisch (Stichwort Dachbegrünung). Doch am Mittwoch fand dort zum erstem Mal ein Klimaaktionstag statt. Die Mobile Jugendarbeit der Stadt Steinfurt und das Klimaschutzmanagement arbeiteten dafür im Vorfeld und am Mittwoch mit Lehrern wie Claudia Deipenbrock und Kerstin Panhoff eng zusammen. Mit im Boot waren überdies die Fachhochschule Münster, das BNE-Regionalzentrum sowie auch Germanwatch. BNE-Regionalzentrum?