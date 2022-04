Rolinck baut den Standort weiter aus

Die Krombacher-Gruppe baut ihren Standort in Burgsteinfurt konsequent weiter aus. Über vergangene und laufende Investitionen hinaus soll verstärkt in die Erweiterung und Optimierung des Logistikbereichs in den kommenden Jahren investiert werden.

So sieht der Masterplan für die Logistikerweiterung auf dem Gelände der Brauerei Rolinck aus. Im Norden wird gerade die neue Lkw-Anfahrt gebaut. Dort entstehen auch rund 100 neue Parkplätze. Eingezeichnet sind auch schon die neuen Lagerhallen 4 und 5.

Über den gerade begonnen Bau einer dreispurigen Lkw-Zufahrt hinaus plant die Krombacher-Gruppe weitere Millionen-Investitionen an ihrem Standort in Burgsteinfurt. Manfred Schmidt, Technik-Geschäftsführer des Branchen-Riesen, Marcel ter Steege, Werkleiter der Rolinck Brauerei, und Dirk Baldauf, der als Architekt bereits laufende Maßnahmen auf dem Unternehmensgelände an der Wettringer Straße betreut, haben der Politik am Dienstagabend im Steinfurter Rathaus einen entsprechenden Masterplan vorgelegt. Damit werden insbesondere Perspektiven und Pläne skizziert, den Logistikbereich bei Rolinck innerhalb der nächsten Jahre Schritt für Schritt zu optimieren und zu erweitern.

Schmidt betonte in diesem Zusammenhang noch einmal die Bedeutung des Standorts Steinfurt für die Unternehmensstrategie, die Märkte punktgenau beliefern und die Produktion entsprechend der Nachfrage flexibel und schnell umstellen zu können. Diese Eigenschaften würden Rolinck auszeichnen. Ter Steege führte den Politikern in diesem Zusammenhang vor Augen, wie sich die Arbeit bei Rolinck in den vergangenen 15 Jahren verändert und wie breit sich die Brauerei mittlerweile aufgestellt hat.

Zahl der Beschäftigten steigt

Die größten Mengen (25 Prozent) werden für den Krombacher-Export abgefüllt. Limobier (20 Prozent), Vitamalz (17 Prozent) und Proviant (16 Prozent) binden die weiteren Kapazitäten. Rolinck-Produkte machen nur noch 14 Prozent des Absatze aus. Neu im Portfolio ist die Abfüllung klassischer bayerischer Biersorten des Starnberger Brauhauses. Die Krombacher-Inhaberfamilie Schadeberg ist dort als Minderheitsgesellschafter eingestiegen. Mit 276.000 Getränke-Hektolitern sei die neue Abfüllanlage bereits gut ausgelastet. Ter Steege: „Die 300.000-Hektoliter-Marke ist für uns nicht mehr weit entfernt.“ Die Arbeit in drei Schichten hat auch Auswirkungen auf die Zahl der Beschäftigten. Sie ist von 50 in 2017 auf 86 in diesem Jahr gestiegen. „Irgendwann werden es auch wieder 100 Mitarbeiter sein“, ist ter Steege zuversichtlich.

Manfed Schmidt und Marcel ter Steege legten dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und digitale Infrastruktur ebenfalls dar, dass Krombacher seit 2018 in seine Rolinck-Tochter 6,75 Millionen Euro für eine neue Etikettiermaschine, eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Parkplatz, eine Verpackungsmaschine für Sixpacks, einen neuen Flaschenfüller und -inspektor sowie für den gerade begonnen Ausbau der Einfahrt Nord inklusive Anmeldegebäude aufgebracht hat. Baldauf legte darüber hinaus Pläne auf, wonach an der Wettringer Straße rund 100 Mitarbeiterparkplätze entstehen. Auf dem Betriebshof soll die alte Werkstättenzeile abgerissen und durch durch eine Lagerhalle ersetzt werden. Angedacht ist auch, auf den Rolinck-Parkplätzen an der Alexander-Rolinck-Straße eine fünfte Lagerhalle zu errichten. Das würde zugleich bedeuten, dass die Straße abgebunden und der Verkehr S-förmig um das Gelände gelenkt werden müsste.

Klimaschutz ist auch hier ein Thema

Zugleich habe Krombacher auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Blick. Die neuen Parkplätze sollen mit E-Ladesäulen ausgerüstet und die Hallendächer für regenerative Energiegewinnung genutzt werden. Ohnehin sei Krombacher bereits dabei, in E-Mobilität zu investieren und abhängiger von fossilen Energieträgern zu werden. „Da haben Sie viel Spannendes vor“, kommentierte Ausschussvorsitzender Günther Gromotka (CDU) die Pläne und die Absicht von Krombacher, den Rolinck-Standort weiter auszubauen.