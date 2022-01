Sag niemals nie

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer will es noch einmal wissen. Sie tritt zum dritten Mal an. Und überrascht damit nicht nur die Politik.

Vor ihrer letzten Wiederwahl in 2020 war es für Claudia Bögel-Hoyer undenkbar. „Ein nächstes Mal wird es nicht geben“, hatte die Bürgermeisterin damals eine dritte Amtsperiode kategorisch ausgeschlossen. Der Entschluss von damals ist seit dieser Woche Makulatur. „Ja, ich trete wieder an“, sagte die 60-Jährige am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung, um im Satz darauf die Schnelligkeit des Flurfunks zu kommentieren, mit der sich ihre Entscheidung herumgesprochen hatte: „Das ging aber schnell.“ Erst am Mittwoch hatte sie ihre Dezernenten im Rathaus über ihre erneute Kandidatur informiert. Die sechs Ratsfraktionen wollte sie direkt im Anschluss ins Bild setzen. „Alle habe ich aber noch nicht erreicht“, so die Amtsinhaberin.

Was sie nach eineinhalb Jahren bewogen hat, doch noch einmal ihren Hut in den Ring zu werfen? „Das waren in erster Linie die Bürger.“ Immer wieder sei sie angesprochen worden: „Sie machen doch wohl noch weiter!“ Claudia Bögel-Hoyer wertet das als starkes Votum für ihre Person. Und am Wochenende habe dann der Familienrat in Burgsteinfurt getagt. Mit bekanntem Ergebnis. „Das war natürlich sehr wichtig für mich, dass meine Familie dahintersteht.“ Und das tut sie. Einschließlich ihrem Sohn. Nur der kleine Enkel hatte dazu noch keine Meinung.

Angespornt hat die Bürgermeisterin ebenfalls ihr gutes Wahlergebnis beim letzten Mal. Da hatte sie gleich beim ersten Wahlgang 61,1 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Ihre Gegenkandidaten Norbert Kerkhoff für die CDU und der Sozialdemokrat Frank Müller kamen auf 24,2 und 14,7 Prozent. „Das war für mich ein überaus großer Vertrauensvorschuss“, so die Kandidatin.

„Es läuft gerade alles so richtig gut“, freut sich die Chefin im Rathaus. Die Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung sei schon immer perfekt gewesen. Aber auch die Zusammenarbeit mit den Ratsfraktionen sei in den letzten Monaten noch besser geworden. „Einschließlich der beiden großen Fraktionen.“

Claudia Bögel-Hoyer ist sich bewusst, dass sie mit ihrer Bewerbung früh dran ist. Die nächste Kommunalwahl wird irgendwann im Herbst 2025 stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht einmal fest. „Aber die Menschen sollen wissen, wie sie dran sind.“ Wer sie aus dem politischen Raum unterstützen wird, kann sie derzeit natürlich noch nicht sagen. „Das sind ja auch noch ein paar Jahre hin.“ Sie wird aber auf jeden Fall aus dem Amt heraus kandidieren, wie sie das bislang immer getan hat. Ihr FDP-Parteibuch will sie nicht verleugnen, deswegen aber noch lange keine Parteipolitik machen. „Das habe ich auch schon bei meiner ersten Kandidatur meinen FDP-Freunden deutlich gesagt: Ich werde mich neutral verhalten.“ In der Stadt müsse eine an der Sache orientierte Politik gemacht werden.

Feuerwache Burgsteinfurt, Gesundheitscampus, Innenstadt- und Schulentwicklung, Klimawandel – große Themen hat die Stadt reichlich auf der Agenda. Claudia Bögel-Hoyer sieht sich für die Bewältigung gut gerüstet. „Es steht verdammt viel an. Ich verfüge über ein gutes Netzwerk, auch über Steinfurt hinaus bis in die Bundespolitik.“