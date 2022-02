Schnellladepark soll 2023 kommen

Bis Ende 2023 soll auch in Steinfurt im Rahmen der „Deutschlandnetz“-Initiative ein Schnellladepark mit acht öffentlichen Ladepunkten entstehen. Derzeit steht der genaue Standort noch nicht fest, lediglich ein Suchraum, der das Borghorster Stadtgebiet umfasst, existiert. Die Stadtwerke Steinfurt haben mit ihren Kooperationspartnern Ökostrom den Hut in den Ring geworfen.

E-Mobilität: Stadtwerke werfen mit lokalen Kooperationspartnern Hut für Hub in Borghorst in den Ring

Bis Ende 2023 soll auch in Steinfurt ein Schnellladepark mit acht öffentlichen Ladepunkten entstehen. Derzeit steht der genaue Standort noch nicht fest, lediglich ein Suchraum, der das Borghorster Stadtgebiet umfasst, existiert. Die Stadtwerke Steinfurt haben mit ihren Kooperationspartnern Ökostrom den Hut in den Ring geworfen. SWST-Geschäftsführer Rolf Echelmeyer (l.), Vertriebsleiter Tobias Wünnemann (2.v.r.) und Magnus Stallmeier (Leiter Energieeinkauf, 3.v.r.) freuen sich zusammen mit den Vertretern Gerd Göckenjan (Windpark Hollich, 3.v.l.), Andreas Tiemann (Wilmsberger Windkraft, 2.v.l.) und Thomas Voß (Energielandwerker) über eine bereits zehnjährige erfolgreiche Kooperation.

Sie sollen ein wichtiger Baustein der öffentlichen Ladeinfrastruktur werden und der E-Mobilität einen deutlichen Schub nach vorn geben: 1000 so genannte Schnelllade-Hubs, so das Versprechen des damaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer im Sommer vergangenen Jahres, sollen bis 2023 deutschlandweit installiert werden und dafür sorgen, dass kein E-Auto-Besitzer mehr als zehn Minuten Fahrzeit zum nächsten Schnellladepunkt benötigt. Auch in Steinfurt ist ein Standort des „Deutschlandnetzes“ mit Ladepunkten, die bis zu 200 Kilowatt Ladeleistung haben, vorgesehen. Aktuell findet das Vergabeverfahren auf Bundesebene statt.