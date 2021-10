Schritt für Schritt geht‘s weiter

Der eine Spielplatz ist schon weit gediehen, der andere, der am Pottkamp, noch nicht. „Die Bauleistungen sind ausgeschrieben und vergeben. Der Hersteller der Spielgeräte musste seine Lieferung verschieben und hat sie für die neunte Kalenderwoche kommenden Jahres angekündigt“, erläutert Stadtjugendpflegerin Ute Kriens auf Nachfrage dieser Zeitung.

Aktueller Baustand der Spielplätze an der Von-Kleist-Straße und am Pottkamp

Der Spielplatz an der Von-Kleist-Straße steht kurz vor der Fertigstellung. Es fehlen aber noch Tische, Bänke, Fahrradständer und ein Weg. Außerdem müssen an einem Spielgerät noch Sand eingearbeitet und die bereits vorhandenen Schaukeln montiert werden. Bis dahin wird das Gelände durch einen Bauzaun abgesperrt.

Die Spielplatzsituation im Ortsteil Borghorst wird sich auf absehbarer Zeit verbessern. Wohl noch in diesem Jahr können sich die Kinder auf dem neugestalteten Spielplatz an der Von-Kleist-Straße nach Herzenslust austoben. Noch bis zum Frühjahr kommenden Jahres müssen sich allerdings die Mädchen und Jungen am Pottkamp, im Wohnbaugebiet auf dem ehemaligen Anton-Wattendorff-Gelände, gedulden.