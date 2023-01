Schützenhof entwickelt sich zum Einsatz-Brennpunkt

Die Adresse hat sich in den vergangenen Wochen zu einem Brennpunkt entwickelt, an dem bislang – zum Glück – noch nichts Schlimmeres passiert ist. Die alarmierte Feuerwehr muss aber jedes Mal davon ausgehen, dass es zu einem Feuer gekommen ist. So wie am Freitagnachmittag. Da war der Brandmelder in der Flüchtlingsunterkunft an der Arnold-Kock-Straße eingeschlagen worden. Die Feuerwehr war mit fünf Großfahrzeugen inklusive Drehleiter vor Ort, um dann die Sirene wieder abzustellen und einzurücken.

Brandmelder eingeschlagen

Der ehemalige Schützenhof war innerhalb einer Woche fünfmal Ziel der Freiwilligen Feuerwehr. Davor hatte es weitere Einsätze dieser Art gegeben. „Oft gehen die Brandmelder los, weil in der Küche angebranntes Essen steht oder die Bewohner direkt darunter rauchen“, weiß Feuerwehrchef Dirk Telgmann. Der Stadtbrandin­spektor hat inzwischen die Stadtverwaltung um Hilfe gebeten.

Was Erster Beigeordneter Michael Schell bestätigt. Er kennt die Problemlage schon aus seiner vorherigen Tätigkeit. Und er weiß, dass sich eine Lösung schwierig gestaltet. Die Bewohner der Unterkunft sprechen oft nur schlecht deutsch. Da sei es schwer, richtige Verhaltensweisen zu vermitteln.

Lösung schwierig

„Die Stadt wird jetzt ihre Präsenz vor Ort deutlich erhöhen“, verspricht der zuständige Dezernent. Und dabei sollen seine Mitarbeiter immer wieder auf die Brandschutzbelange hinweisen. Denn: Das Abschalten der Brandmelder ist natürlich keine Option.

Zumindest in einem Fall gestaltete sich der Alarm als berechtigt: Ein Kühlschrank hatte Feuer gefangen. Am 3. Januar hatte ein auf dem Herd vergessener Topf für einen Einsatz gesorgt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner den Brand schon selbst gelöscht.