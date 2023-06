Sechs Festnahmen bei Durchsuchungen

Bei einer groß angelegten Durchsungsaktionen hat die Polizei am Mittwochmorgen in Burgsteinfurt und Nordwalde sechs Personen festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei war am Mittwochmorgen unter anderem an der Kirchstraße in der Nähe der Großen Kirche im Einsatz.

Das große Polizeiaufgebot an der Kirchstraße in Burgsteinfurt hat am Mittwochmorgen viele Passanten aufmerksam gemacht. Und in der Tat. Ab 6.30 Uhr lief nach Aussage der Pressestelle der Kreispolizeibehörde eine großangelegte Durchsuchungsaktion. "Wir haben vier Objekte in Steinfurt und eins in Nordwalde durchsucht", sagte ein Sprecher der Steinfurter Polizei. Es gehe um Eigentumsdelikte wie Diebstähle, sechs Personen seien dabei festgenommen worden. "Die Ermittlungen laufen", so der Sprecher der Behörde. Näheres könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Nur noch so viel: Der Kreis Steinfurt und das Jobcenter des Kreises seien mit im Boot.