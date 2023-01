Servicekräfte sind Mangelware

Personallage in der Steinfurter Gastronomie

Steinfurt

Die aktuelle Personallage in der Gastronomie- und Hotelbranche ist immer noch schwierig. Die Lage war deutschlandweit schon vor der Pandemie angespannt, unter anderem wegen der Arbeitszeiten abends und am Wochenende. Auch in Steinfurt klagen viele Gastronomiebetriebe trotz höheren Mindestlohns über fehlendes Interesse, sich bei ihnen um eine der vielen offenen Stellen zu bewerben.

Von Matthias Lehmkuhl