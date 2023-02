Die Zusammenfassung in einem Satz: Heinrich Neuy war so viel mehr als ein Maler. Wie viel mehr, das arbeitete Dr. Dagmar Kronenberger-Hüffer in ihrem Vortrag über den Borghorster Bauhaus-Künstler eindrucksvoll heraus. Die Talente des künstlerisch-handwerklichen Tausendsassas bekommen gerade im ersten Stock des nach ihm benannten Museums am Kirchplatz 5 Form, Gestalt und Farbe. Der Grund für die Ausstellung „Wie Heinrich Neuy nach Borghorst kam“ ist ein simpler, wie Tochter Hedwig Seeger am Sonntag bei der Vernissage erläuterte: „Ich bin so oft gefragt worden, wie er denn nach Borghorst gekommen ist.“

