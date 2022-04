Solide Bausubstanz ja – Bunker nein

Immer mehr Menschen machen sich im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg in der Ukraine Gedanken, ob und wo sie einen sicheren Zufluchtsort für den Ernstfall in Steinfurt finden. Bunkeranlagen sind nach Ende des Kalten Krieges vom Bund längst aufgegeben und entwidmet worden. Etwas Schutz könnten heute lediglich noch Keller oder Tiefgaragen bieten. Deren Baujahr ist allerdings schon lange her.

Einen offiziellen öffentlichen Schutzraum gibt es in Steinfurt nicht – eine gewisse Schutzwirkung bieten wegen ihrer soliden Bauweise aber Tiefgaragen wie die unter dem K+K-Markt am Graf-Arnold-Platz. Auch einige private Bunker existieren im Stadtgebiet (kl. Bild).

Je länger der russische Krieg in der Ukraine dauert, desto größer werden offenbar die Sorgen und Ängste, dass sich der militärische Konflikt ausweitet. Experten schließen zwar nahezu aus, dass auch Deutschland betroffen sein könnte. Dennoch wachsen mit jedem Tag, an dem Bomben fallen und Menschen getötet werden, die Zweifel daran, wie stabil der Frieden in Westeuropa ist. Immer mehr Deutsche machen sich in diesem Zusammenhang offenbar Gedanken, wo sie einen sicheren Zufluchtsort für den Ernstfall finden. Nach Informationen von Focus Online ist die Nachfrage nach Bunkern und Schutzräumen seit Beginn des Krieges enorm gestiegen. Ob maßgefertigter Kellerbunker oder Standard-Modul für den Garten: Es sei ein regelrechter Ansturm auf Schutzsysteme ausgebrochen. Lagerbestände seinen auf Monate ausverkauft, berichten Hersteller dem Nachrichtenmagazin.