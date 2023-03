Sozialer Frieden mit den Nachbarn

Steinfurt

Sie sorgen in Fragen der Integration von Migranten für den kleinen und somit zügigen Dienstweg: Die Mitglieder einer eigens hierzu eingerichteten Lenkungsgruppe bilden eine wichtige Schnittstelle, über Amts- und Organisationsgrenzen hinweg. In ihrer jüngsten Sitzung berieten sie über die Stellenausschreibung für einen „Kümmerer“ vor allem in der Flüchtlingsunterkunft Schützenhof.