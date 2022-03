„Sport verbindet“

Viele Vereine machen sich in der Stadt Gedanken über die Integration der Flüchtlinge aus der Ukraine. Die ersten Angebote sind in Vorbereitung. Besonders schnell sind wieder einmal die Sportler.

Ballsport ist international und unabhängig vom Alter, wie das Archivbild beweist. Darum sind die ukrainischen Flüchtlinge eingeladen, ab kommenden Donnerstag in die Kreishalle an der Gartenstraße zu kommen. Ein Flyer wirbt zusätzlich für das Angebot.

So kann es bleiben: Die Hilfsbereitschaft der Steinfurter ist unvermittelt hoch, der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine erfolgt geregelt und in einem gemäßigten Tempo. Stand Mittwoch zählte Erster Beigeordneter Michael Schell 77, meist Mütter mit ihren Kindern, die in der Kreisstadt eine Unterkunft gefunden haben. Mittlerweile kümmern sich die ersten Vereine um die Neuankömmlinge. Stichwort Integration.

„Bislang konnten wir alle Ankömmlinge aus der Ukraine gut empfangen, ausstatten und versorgen“, bilanziert der zuständige Dezernent im Rathaus. Auch die für die nächste Woche angekündigten 15 weiteren Flüchtlinge werden die Stadt vor keine unlösbaren Probleme stellen. „Damit das so bleibt, aber die dringende Bitte: Nicht selbst zur Grenze fahren und Ukrainer nach Steinfurt holen“, betont Michael Schell. Organisatorisch ist die Aufnahme für die Verwaltung überhaupt kein Problem, erläutert der Erste Beigeordnete: „Handelt es sich um städtische Wohnungen, fahren die Kollegen vom Fachdienst Soziales mit den Flüchtlingen dorthin, schauen nach, oben alles Notwendige vorhanden ist, informieren den Integrationslotsen und klären alle weiteren Formalien.“ Bei Privatunterkünften gebe die Stadt Hilfestellung und frage nach, ob das eine oder andere noch fehle. Vom Prinzip, so Schell, „ist das alles einfach“.

Ob das auch für die Integration der ukrainischen Familien in der Stadt gilt, lässt sich jetzt natürlich noch nicht abschätzen. Die ersten Aktionen aus der Steinfurter Vereinswelt laufen gerade an. Andere Gruppen wie die beiden Heimatvereine haben bereits angekündigt, sich um Betroffenen kümmern zu wollen.

Der Sport ist da mal wieder ganz weit vorne. „Wir haben erst am Dienstag mit Vertretern des Stadtsportbundes zusammengesessen“, erzählt Michael Schell. Und die konnten von einem ersten konkreten Angebot für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine berichten: Schon ab kommendem Donnerstag (31. März) soll in der Kreishalle des Hermann-Emanuel-Berufskollegs an der Gartenstraße Ballsport für Spaß und Abwechslung sorgen. Die Handballtrainerinnen Ute Kolk und Maren Brumley haben in Kooperation mit dem Turnerbund und Dörte Michels innerhalb kürzester Zeit das Projekt aus dem Boden gestampft. Mittlerweile gibt es einen Flyer auf deutsch, russisch und ukrainisch. „Wir sind da ganz offen und reagieren auf die Bedürfnisse der Teilnehmer“, sagt Maren Brumley. Die Organisatorinnen sind überzeugt: Lustige Ballspiele sind international und bedürfen deswegen keiner großen Erklärungen, sind aber geeignet, für eine kurze Zeit trübe Gedanken verschwinden zu lassen. Ute Kolk und Maren Brumley haben sich bemüht, an alles zu denken. Selbst wenn Sportzeug oder passende Schuhe fehlen, wird es schnelle und unbürokratische Lösungen geben. Der Ballsport findet übrigens ab dem 31. März donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr statt. Selbstverständlich ohne vorherige Anmeldung. Die drei engagierten Frauen, Ute Kolk, Maren Brumley und Dörte Michels, haben für das Gelingen einen Wunsch an die Steinfurter: „Wir bitten alle, die Infos an privat untergekommene Familien weiterzugeben, da sie nur schwer zu erreichen sind.“

Auch die Sportler des SV Olympia waren kreativ. Wie Matthias Beckonert berichtet, haben sie ihre vereinseigene App um eine einfache Suchfunktion für Flüchtlinge aus der Ukraine erweitert. „Dort können sie eine Anfrage starten, wenn sie einen Verein zum Sporttreiben suchen“, so Beckonert. Und das sogar deutschlandweit. Die SVO-Offiziellen hoffen jetzt, dass sich viele Vereine, die wie die Borghorster über den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) an die App gekommen sind, eine ähnliche Suchfunktion einrichten. Frei nach dem Motto: „Sport verbindet.“