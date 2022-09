Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld hat sich am Samstagabend von der Pfarrgemeinde verabschiedet. Nach zweieinhalb Jahren muss er aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. St. Nikomedes will er trotzdem verbunden bleiben.

Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster und guter Freund von Dr. Jochen Reidegeld, sagte, was viele Steinfurter denken: „Hätte die Kirche mehr solche Pfarrer, sie müsste sich um Austritte keine Gedanken machen.“ Lewe hatte am Samstagabend mit vielen Gläubigen den Leitenden Pfarrer von St. Nikomedes aus Steinfurt verabschiedet. Nach nur zweieinhalb Jahren muss er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen.

Auf Wunsch des scheidenden Pfarrers war der Gottesdienst schlicht gehalten. Er unterschied sich nur durch den großen Einzug mit allen Messdienern und der Currywurst auf dem Kirchplatz im Anschluss von anderen Messfeiern. Reidegeld ist sich sicher: „Auch wenn sich unsere Wege hier trennen: Im Gebet und wofür wir brennen, darin sind wir vereint.“

In seiner Predigt attestierte der scheidende Pfarrer der Gemeinde, dass sie sich auf einem guten Weg befindet. „St. Nikomedes setzt Zeichen.“ Jochen Reidegeld nahm damit Bezug auf die neue pastorale Pfarreileitung. Für ihn ein Schritt in die richtige Richtung für die Kirche von morgen: „Sie darf nicht auf Macht vertrauen. Frauen und Männer müssen gemeinsam in der Verantwortung stehen.“ In St. Nikomedes gebe es viele Menschen, die sich engagierten.

Jochen Reidegeld erinnert die Gemeinde daran, unter welchen Umständen er vor zweieinhalb Jahren in St. Nikomedes angetreten sei. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg. „Eine Krise jagte die andere.“ Seine Schlussfolgerung: „Die Ära der Sicherheit ist vorbei.“ Die Menschen suchten jetzt einen Weg, damit umzugehen. „Alles hat seinen Preis.“ Und in Bezug auf das zuvor gelesene Gleichnis vom armen Lazarus betonte Reidegeld: „Den Reichen wird nicht vorgeworfen, dass sie reich sind.“ Dass sie blind geworden seien und ihren Reichtum nicht teilen wollten, das sei verwerflich.

Um die großen Krisen zu meistern, dürften die Menschen nicht erstarren, sondern müssten Antworten suchen. Jemand, der das in vorbildlicher Weise geschafft hat, ist für Jochen Reidegeld Sherwan Bery. Er hat den Arzt in Syrien kennengelernt. Nach seinem Studium sei er nicht ins Ausland geflüchtet, sondern habe seinen Landsleuten beigestanden. Bery selbst war im Gottesdienst, die Steinfurter applaudierten ihm langanhaltend.

Als weiteres Beispiel nannte der Pfarrer eine alte Schwester, die ihm gesagt habe: „Jeder Mensch trägt ein Stück Gott in sich.“ Er selbst betonte: „Die Antwort auf alles ist die Liebe.“

Während sich Dr. Jochen Reidegeld jetzt der Friedensforschung widmet, ist noch unklar, wer ihm als Leitender Pfarrer in St. Nikomedes folgen wird. Kommissarisch wird die Leitung erst einmal bei Pastor Bogdan Catana liegen.

Auf die Gemeinde warten große Aufgaben. Inhaltlich muss die Pastorale Pfarreileitung das Gemeindeleben in neue, durch Laien geführte Bahnen lenken. Das nächste große Bauprojekt nach der Turmkreuz- und Dachsanierung ist die Umgestaltung des Innenraums von St. Nikomedes. Dafür wird die Hauptkirche in Borghorst direkt nach Ostern für ein Jahr geschlossen. Wie die Kirche künftig aussehen soll, das wird der Gemeinde im Herbst mitgeteilt. Und dann ist da immer noch die Frage, ob das Stiftskreuz wieder zurück nach Borghorst kommt. Bislang liegt es nach seinem Wiederauffinden nach dem Raub in einem Tresor beim Bischof.