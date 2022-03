Stadt ist effizienter geworden

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Steinfurt ist in vielen Bereichen effizienter geworden. Zu diesem in weiten Teilen positiven Ergebnis kommt der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2021, das Behördenvertreter jetzt im Stadtrat vorgestellt haben. Verbesserungspotenziale gibt es freilich auch.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Steinfurt ist in vielen Bereichen effizienter geworden. Zu diesem in weiten Teilen positiven Ergebnis kommt der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2021. Die stellvertretende GPA-Präsidentin Simone Kaspar und ihre Mitarbeiter Dirk Hungermann, Christoph Boxleitner und Silke Ehrbar-Wulfen haben dem Rat der Stadt am Donnerstagabend Auszüge daraus vorgestellt. „Wir sind ein ganzes Stück besser geworden“, kommentierte Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer das knapp 200 Seiten umfassende Gutachten, wohlwissend, dass an und in einigen Stellen im Steinfurter Rathaus noch Luft nach oben ist, Arbeitsorganisation und Verwaltungsprozesse zu optimieren. Wie sich Wirtschaftlichkeit, Steuerungsfähigkeit, kommunales Handeln verbessern und Selbstverwaltung fortentwickeln lassen, dazu gibt der Bericht an vielen Stellen Empfehlungen.

Kaspar fasste zusammen, dass sich die Finanzsituation der Stadt seit der letzten Prüfung in 2014 „deutlich verbessert“ habe. Nach langer Durststrecke sei es mit Ausnahme des Jahres 2017 seit 2015 gelungen, positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Konsolidierungsmaßnahmen hätten gegriffen. Kaspar gab in diesem Zusammenhang aber auch zu bedenken, dass der Aufschwung wesentlich auch auf eine starke Belebung der Konjunktur zurückzuführen sei. Die Steuerquellen hätten stärker als in den Vorjahren gesprudelt. Aufgrund der Auswirkungen von Corona sei zweifelhaft, ob sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Welche Auswirkungen die Ukraine-Krise hat, sei noch gar nicht abzuschätzen.

Positiv bewertete Kaspar auch, dass die Stadt wieder eine Ausgleichsrücklage und damit eine Risikovorsorge geschaffen hat. Der Schuldenberg im Kernhaushalt sei von 2013 bis 2019 ebenfalls stark abgebaut worden. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2783 Euro je Einwohner liege Steinfurt knapp unter dem Durchschnitt.

Das Eigenkapital sei auf 40 Mio. Euro angewachsen, die Eigenkapitalquote befinde sich allerdings weiterhin auf einem im Vergleich zu gleichgroßen Kommunen niedrigem Niveau. Deshalb sei es für die Stadt wichtig, den erreichten Status abzusichern.

Handlungsbedarf sehen die Gutachter insbesondere im Baubereich. Bei den Sporthallen sei aufgrund der Abnutzung mittelfristig mit erhöhten Sanierungskosten zu rechnen. Das gelte auch für den Zustand des Straßennetzes. Für die Unterhaltung werde zu wenig Geld aufgewendet. Die betroffenen Abteilungen seien allerdings schon dabei, ihre Zusammenarbeit in diesen Punkten zu verbessern.

Auch bei der im Grunde gut organisierten Bauaufsicht böten sich Verbesserungsmöglichkeiten, etwa darin, Bauantragsverfahren zu standardisieren oder den Internetauftritt noch informativer zu gestalten.

Im Friedhofswesen würde das veränderte Bestattungsverhalten die Stadt vor neue Herausforderungen stellen. Der Kostendeckungsgrad sei nur relativ gering. Ziel sollte es sein, die Belegung der Friedhöfe zu verdichten, um Flächen freizuziehen und so zumindest eine kostengünstigere Pflege zu ermöglichen.

Die GPA-Experten rieten auch dazu, Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit stärker auszuschöpfen. Das gelte insbesondere im Hinblick darauf, den Mangeln an Nachwuchskräften in der Verwaltung zu bekämpfen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss wird sich mit dem Bericht noch näher auseinandersetzen. Zu einer Aussprache soll es in der nächsten Ratssitzung kommen.