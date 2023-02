„Starkes politisches Signal“

Mit der Stadtentwicklungsgesellschaft soll es jetzt endlich was werden. Noch in diesem Jahr. Für das notwendige Kapital hat die Politik gerade gesorgt.

In diesem Jahr soll es was werden. „Wir warten und warten. Wir wollen jetzt ein starkes Zeichen setzen“, gab CDU-Fraktionsvorsitzender Sebastian Buck die mehrheitliche Meinung der Steinfurter Politik zum Thema Stadtentwicklungsgesellschaft wieder. Zur Erinnerung: So ein Tochterunternehmen der Stadt ist schon seit einigen Jahren im Gespräch. Es soll die Immobiliengeschäfte der Stadt in die Hand nehmen und zum Beispiel dringend benötigte Sozialwohnungen in Eigenregie bauen.