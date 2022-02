Neun Top-Unternehmen haben Sitz in Steinfurt

Die Krombacher Brauerei mit ihrer Marke Rolinck gehört zu den Top-Unternehmen in Steinfurt.

Steinfurt ist vielen als Behördenstandort bekannt. Vor allem der Ortsteil Burgsteinfurt ist mit dem Kreishaus Steinfurt oder dem Finanzamt ein Schwerpunkt der öffentlichen Verwaltung. Aber die Kreisstadt ist auch bedeutender regionaler Wirtschaftsstandort. Wie das Fachportal „Die deutsche Wirtschaft“ (DDW) jetzt im Rahmen seines „Standortrankings Deutschland 2022“ ermittelt hat, belegt die 35 000-Einwohner-Stadt Platz 846 von 3835 bewerteten Städten und Gemeinden bundesweit und landet damit im vorderen Viertel.

DDW hat untersucht, welchen Stellenwert die deutschen Städte hinsichtlich von Mittelstand, Familienunternehmen, Auslandsunternehmen oder Investoren haben. Und die Tendenz ist positiv: Gegenüber dem Ranking von vor einem Jahr hat sich die Kreisstadt um sieben Ränge verbessert.

Laut DDW haben neun Top-Unternehmen in Steinfurt ihren Sitz, darunter zwei der 10 000 wichtigsten Mittelständler Deutschlands. Aus der Liste der Top-Unternehmen in Auslandsbesitz finden sich drei Firmen vor Ort. Der kumulierte Umsatz der Top-Unternehmen beträgt 314,5 Millionen Euro, die Zahl der Beschäftigten summiert sich auf 1148 (das allerdings nicht nur in Steinfurt, sondern weltweit). Bemerkenswert: Die Wertschöpfungsquote liegt bei 273 950 Euro pro Arbeitnehmer. Die Wirtschaftsakteure vor Ort geben dem Standort laut DDW eine Note von 2,54.

Die neun größten Unternehmen in dem Ranking sind: 1. H. Möller GmbH (Chemischer Dienstleistungspartner) mit 73 Mitarbeitern und 109,5 Millionen Euro Umsatz,

2. Georgia Pacific GmbH (Papierhersteller) mit 212 Mitarbeitern und 53 Millionen Euro Umsatz,

3. Walki GmbH (Technische Laminate und Schutzverpackungen) mit 144 Mitarbeitern und 52 Millionen Euro Umsatz,

4. Bittner GmbH & Co. KG (Feinkost) mit 100 Mitarbeitern und 30 Millionen Euro Umsatz,

5. Arning GmbH Bauunternehmung mit 100 Mitarbeitern und 25 Millionen Euro Umsatz,

6. Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG mit 80 Mitarbeitern und 20 Millionen Euro Umsatz,

7. Gebäudereinigung Juliane Meinert e.K. mit 300 Mitarbeitern und 15 Millionen Euro Umsatz,

8. Ravago Plastics Deutschland GmbH (Hersteller technischer Kunststoffe) mit 39 Mitarbeitern und 5 Millionen Euro Umsatz,

9. Palstring GmbH & Co. KG (Küchenhersteller) mit 100 Mitarbeitern und 5 Millionen Euro Umsatz.

Der Vergleich mit Nachbarkommunen zeigt, dass das Münsterland allgemein im Standortranking gut aufgestellt ist, Steinfurt dabei aber durchaus noch „Luft nach oben“ hat: Münster belegt Rang 36, Emsdetten Platz 133, Rheine 164, Gronau 232, Greven 250, Laer 304, Ochtrup 509, Schöppingen 1082, Metelen 1395 und Altenberge 2057.

Die Ermittlung der Daten erfolgt auf Basis der übergreifenden Master-Datenbank von DDW, die eigenen Angaben zufolge die 22 500 bedeutendsten Unternehmen Deutschlands sowie die Investoren und Family Offices umfasst. In verschiedener Gewichtung wurden die Anzahl der Unternehmen aus den unterschiedlichen Gattungen sowie verschiedene kumulierte Kennziffern in einen Scoringwert für jede Stadt umgerechnet.

Gegründet wurde DDW 2016 als Impuls aus Unternehmerkreisen, sich für Zukunfts- und Geschäftsimpulse medial zu vernetzen und zugleich für Unternehmergeist und Marktwirtschaft Öffentlichkeit zu schaffen.