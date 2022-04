Steinwürfe auf Friedhofskapelle

Burgsteinfurt

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 12 und 13.30 Uhr zum wiederholten Mal mehrere Bleiglasfenster an der Stirnseite der Kapelle auf dem evangelischen Friedhof an der Ochtruper Straße in Burgsteinfurt eingeschlagen. Die offenbar gezielten Steinwürfe haben einen hohen Sachschaden verursacht.