Stolperstein-Putzen gegen das Vergessen

Den Anfang machten sie für den Termin mit der Presse bereits am gestrigen Montag mit den Gedenksteinen, die direkt vor ihrer Wohnung im Gebäude Markt 1 verlegt sind. Am heutigen Erinnerungstag an die Reichspogromnacht wollen sie sich nun richtig ins Zeug legen: Lea Kornfeld und ihre Kommilitonen Lucas Wiedenbruch und Kevin Meißner haben es sich mit weiteren ehrenamtlichen Helfern der FH-Studierendenschaft zum Ziel gesetzt, möglichst alle in der Altstadt von Burgsteinfurt verlegten Stolpersteine einer gründlichen Reinigungskur zu unterziehen.

Eine durchaus anstrengende Angelegenheit, wie das Studierenden-Trio am Montag feststellen musste. Beim Putzen der vor dem Markt verlegten Steine in Gedenken an die jüdischen Familien Julius und Karl Steinmann, deren Angehörige seinerzeit größtenteils von den Nazis deportiert und ermordet wurden, brauchte es schon geraume Zeit des Polierens, bis die Messingoberfläche wieder in der Sonne glänzte.

„Es geht uns darum, einen Beitrag dazu zu liefern, auf die Menschen und ihre damaligen Schicksale aufmerksam zu machen“, sagt Lea Kornfeld, Studentin am Fachbereich Chemieingenieurwesen. Schon zum dritten Mal findet die Studierenden-Aktion in Burgsteinfurt statt – initiiert von der WG im Markt 1. „Ein ehemaliger Mitbewohner war seinerzeit via Instagram auf eine ähnliche Initiative in einer anderen Stadt aufmerksam geworden und hatte vorgeschlagen, sie auch in Steinfurt durchzuführen“, erinnert sich ihr Mitbewohner Lucas Wiedenbruch. Gesagt, getan: Kurzerhand griff man zu Scheuermilch und Putzschwamm, um den Gedenksteinen und denn dahinter stehenden Menschen wieder zu der optischen Aufmerksamkeit zu verhelfen, die ihnen gerecht wird.

Im mittlerweile dritten Jahr hoffen die Initiatoren am heutigen Gedenktag zur Reichspogromnacht auf viele Mitstreiter. In den Tagen zuvor haben sie ihre Aktion über diverse Kanäle an der FH bekannt gemacht.