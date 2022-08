Straße der Begegnung

Die Leerer Dorfstraße soll am 27. und 28. August mit einem bunten Programm offiziell eingeweiht werden.

Fest zur Einweihung der neuen Ortsdurchfahrt in Leer

Eine Straße kann mehr sein als eine Verkehrsfläche – die Leerer Dorfstraße ist nach der Neugestaltung auch ein Veranstaltungsort für die Bürgerschaft. Die Einweihung soll nun am 27. und 28. August mit einem Dorffest gebührend gefeiert werden. „Die Arbeiten wurden schon 2021 abgeschlossen, aber wegen der Corona-Pandemie war es schwierig, eine größere Veranstaltung zu planen“, erinnern sich die Mitglieder des Orgateams. Und groß soll es werden.

Vertreter der vier Leerer Schützenvereine haben gemeinsam ein tolles Programm organisiert. Als Veranstalter ist der Stadtmarketingverein Horstmar­Erleben mit im Boot. Die Festivitäten zur Einweihung spiegeln die Dorfgemeinschaft wider, Jung und Alt werden einbezogen, schreibt das Orga­team in seiner Pressemitteilung.

Chöre

Zum Auftakt heißt es am 27. August (Samstag) ab 19 Uhr: Party rund um den Kirchplatz. Das Trio „Thirty Toes“ aus Osnabrück verspricht beeindruckende Live-Performance von Schlager bis Hard Rock. Bis 1 Uhr ist Tanzlaune garantiert.

Das Festprogramm am 28. August (Sonntag) beginnt um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kirchplatz unter Mitwirkung des Leerer Kirchenchores. Im Anschluss wird die Frühstückstafel auf der Dorfstraße gedeckt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zum gemütlichen Frühstück eingeladen. Karten gibt es zum Preis von 7,50 Euro pro Person ab sofort im Leerer Dorfladen.

Gemeinsames Frühstück

Wer das Frühstück verpasst, kann sich von den örtlichen Gastronomen mit einem leckeren Mittagessen verwöhnen lassen. Die offizielle Eröffnungsrede von Bürgermeister Robert Wenking zur neuen Ortsdurchfahrt ist für 11 Uhr geplant.

Ab 12.30 Uhr dürfen sich alle Gäste auf ein buntes Programm freuen. Der Chor Only Sometimes, die Leerschke Blickbänd (13.15 Uhr) und die Stadtkapelle Horstmar (15 Uhr) bieten musikalische Vielfalt. Für die Unterhaltung der jüngeren Besucher ist ebenfalls gesorgt: „Hüpfburg und Karussell stehen bereit und der Jugendtreff JuLe wird etwas Lustiges für Kinder anbieten“, verspricht das Orga-Team. Der Kindergarten Grollenburg will das Publikum um 14.30 Uhr mit einer Aufführung unterhalten.

Menschenkickerturnier

Ein Riesenspaß ist das Menschenkickerturnier ab 14 Uhr. Teams, die ihr fußballerisches Geschick im aufblasbaren Kickerfeld erproben möchten, können sich dafür schon jetzt anmelden (menschenkickerturnier-leer@web.de). Acht Personen sind pro Team erforderlich, die Startgebühr beträgt 15 Euro. Dafür winkt auch ein stattlicher Preis: „Die Siegermannschaft gewinnt eine Reise nach Berlin, auf Einladung unseres CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Spahn“, so das Orga-team.

Für Organisatoren und Veranstalter ist das Einweihungsfest auch ein Experiment. „Wenn das hier gut läuft, können wir uns im Bereich der Ortsdurchfahrt ein jährliches Fest vorstellen oder auch andere Veranstaltungen.“ Die Leerer Dorfstraße ist eben mehr als eine normale Straße.