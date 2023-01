Temperatur um 1,7 Grad gestiegen

Steinfurt

Der neue Klimaatlas für Nordrhein-Westfalen hält auch bezüglich Steinfurt Ergebnisse parat. Zum Beispiel: Die Jahresmitteltemperatur lag in der Kommune in den Jahren 1881 bis 1910 bei 8,6 Grad – in der Spanne 1991 bis 2020 bei 10,3 Grad. Der Klimawandel wird anhand solcher Daten auch in Steinfurt sichtbar.