Tiere helfen in Extrem-Situationen

Tieren helfen heißt Menschen helfen – sagen Doreen Sandfort und Ines Stork. Sie unterstützen einen Pferdeschutzhof in Zülpich, der in den letzten Tagen viele Tiere aus den Hochwassergebieten aufgenommen hat.

Pferde sind das große Hobby von Doreen Sandfort und Ines Stork, die neben ihrem eigentlichen Beruf in der Altenpflege noch als staatlich anerkannte Hufschmiedin arbeitet und damit eine noch engere Beziehung zu Stute, Hengst und Wallach hat. Die 42-Jährige und die 52 Jahre alte Immobilienmaklerin sind seit mehr als zehn Jahren „beste Freundinnen“ und immer noch geschockt, was die Jahrhundert-Flutkatastrophe in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angerichtet hat.

Die Zahl der ums Leben gekommenen Menschen ist unfassbar hoch. Aber nicht nur Menschen haben den Tod gefunden, sondern auch viele Tiere. Darüber hinaus haben Pferde, Kühe, Schafe und andere Haustüre wie auch ihre Eigentümer kein Obdach mehr. Doreen Sandfort und Ines Stork sahen sich durch die schockierenden Bilder in den Medien veranlasst, den durch Internetrecherche entdeckten Pferdeschutzhof „Klepperstall“ in Zülpich/Voreifel, rund 20 Kilometer von der Hochwasserregion entfernt, mit Sach- und Geldspenden zu unterstützen.

Normalerweise kümmert sich der Gnadenhof um kranke Tiere oder welche im Rentenalter. Dort finden in der Regel bis zu 30 ehemalige Schulpferde, finanzielle Notfälle, Pferde aus schlechter Haltung – gesund, krank, alt oder jung – einen Platz und oftmals ein zu Hause für ihre letzten Tage. Doch anlässlich der Überschwemmungen sind seitdem zeitweise mehr als 350 gerettete oder auch verirrte Tiere dort abgeben worden. Aktuell befinden sich dort 100 Pferde.

„Wir haben Freitag angefangen, unsere Spendenaktion zu posten und wollten eigentlich am Sonntag vor einer Woche mit zwei Pferdeanhängern dort hinfahren. Daraus sind dann ein Lkw und vier Anhänger geworden“, erklärt Doreen Sandfort. Futter, Tröge, Zaunbedarf Medikamente, Käfige und Sachspenden wurden nach Zülpich und auch zum Mechernicher Tierheim transportiert. „Von den Geldspenden von bis her 4000 Euro haben wir weiteres Futter und andere wichtige Sachen gekauft,“ ergänzt Doreen Sandfort, die für weitere Spendenwillige unter ihrer Mobilfunknummer 01 51/24 09 55 45 zu erreichen ist.

Vor einer Woche haben die beiden Pferdenärrinnen ganz gezielt einen weiteren Facebook-Aufruf gestartet. Danach haben sich viele Unternehmen aus Nah und Fern und nahezu aus allen Sparten gemeldet, die etwas beitragen wollten. „Pferdefreund und Firmeninhaber Peter Marschalck aus Burgsteinfurt hatte sich auch angeboten, dort hin zu fahren“, freut sich die Borghorsterin über die große Resonanz.

Am vergangenen Mittwoch ging es mit zwei Kleintransportern weiter und am Freitag wurden zwölf große quaderförmige Behälter für Wasser in die Voreifel geschafft. „Uns sind 15 weitere so genannte IBC-Wassertanks angeboten worden“, so Doreen Sandfort weiter. Ganz dringend werden weiteres Weide- und Wildzaunmaterial, Fliegenmasken, Decken und Insektenschutz benötigt. „Ich will kommendes Wochenende da runter fahren, um kostenfrei als Hufschmiedin oder als Pflegekraft zu helfen“, kündigt Ines Stork an.

Doreen Sandfort erwähnt abschließend ausdrücklich: „Dadurch, dass wir den Tieren helfen, helfen wir auch den Menschen. Die haben im Moment so viele Sorgen, dass die froh sind, dass wir uns um ihre Tiere kümmern. Denn die sind auch Familie.“