Familie Kern entdeckt im Garten die Raupe eines seltenen Schmetterlings

Burgsteinfurt

Früher galten sie als Unheilsbringer, waren Zeichen des Todes in Romanen: Totenkopfschwärmer. Das sind besonders große Schmetterlinge, die eigentlich nur in Afrika vorkommen. Nun entdeckte eine Burgsteinfurterin die Raupe dieses besonderen Falters in ihrem Garten.

Von Marion Fenner