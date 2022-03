Transparenter, offener, verständlicher

Eigentlich zählen Verkündigung des Evangeliums und Verbreitung christlicher Botschaften zum Kerngeschäft der Evangelischen Kirchengemeinde. Eigentlich. Doch die Gemeindeführung hat, insbesondere in der an Kontakten armen und zu immer größeren Abständen gezwungenen Coronazeit festgestellt, dass es zunehmend schwieriger geworden ist, ihre Gemeindeglieder in Burgsteinfurt zu erreichen. Jetzt soll die Öffentlichkeitsarbeit verbessert werden.

Kinder- und Jugendarbeit bildet einen Schwerpunkt der Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde in Burgsteinfurt. Was damit verbunden ist, wer mit welchen Angeboten angesprochen werden soll, was zusätzlich unternommen werden kann, darüber will unter anderem eine verstärkte Öffentlichkeit informieren, neue Kontakte schaffen und den Austausch anregen.

Auf die Fragen danach, warum das so ist, was die Menschen interessiert und wie Kirche und Gemeinde überhaupt wahrgenommen werden, sollte eine Umfrage Antworten geben. Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor. Sie liefern, wie Pfarrer Hans-Peter Marker und Ulrike Lagemann im Gespräch mit dieser Zeitung erklärten, wichtige Impulse, wie die verschiedenen Altersgruppen innerhalb der Gemeinde gezielter angesprochen werden können. Ein innerhalb des Presbyteriums erstmal gebildeter Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit will sich der Sache annehmen.

Gut 100 Erwachsene, Jugendliche und Kinder haben sich beteiligt. Mehr als die Hälfte der Rückmeldungen ist von Frauen (70 Prozent) und Männern über 50 Jahre gekommen. Immerhin 30 junge Leute unter 30 Jahren haben Antworten gegeben. Kein repräsentativer Querschnitt, aber ein deutlicher Fingerzeig, wie Marker und Lagemann meinen. Sie stellen fest: Das Interesse an Kirche ist entgegen landläufiger Vermutungen breit, insbesondere dann, wenn es um Positionen und Haltungen zu aktuellen und zukünftigen Entwicklungen sowie darum geht, die Attraktivität des kirchlichen Lebens zu steigern.

Positiv empfindet die Gemeindeleitung, dass die Gemeinde in der Umfrage als freundlich, einladend, sozial, tolerant und kommunikativ beurteilt worden ist. Mit Taufen, Trauungen, Konfirmationen, Beerdigungen, den sogenannten Kasualien, sowie aus der Norm fallenden Gottesdienste seien positive Erfahrungen und Erinnerungen verbunden. Das gelte auch für die Jugend- und kirchenmusikalische Arbeit. Nachdenklich stimmt, dass immerhin 20 Prozent der Befragten die Gemeinde als „geschlossene Gesellschaft“ empfinden. Hier könne Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise ansetzen, mehr Transparenz zu schaffen, offener und einladend zu wirken und in schwierigen Zusammenhängen auch mehr Sensibilität zu zeigen.

Was die Quellen betrifft, so scheint der alte Schaukasten offenbar bei der älteren Generation immer noch gute Dienste zu leisten. Der Gemeindebrief und die aktuelle Lokalzeitung sind mit großem Abstand aber die wichtigsten Medien, die die Menschen nutzen, sich auf dem Laufenden zu halten. Wenig überraschend ist, dass junge Menschen zunehmend Messengerdienste nutzen. Zu der Entwicklung passen die Pläne der Evangelischen Jugend, in Kürze einen eigenen Instagram-Kanal zu starten. Für die Öffentlichkeitsarbeiter bedeutet das, dass unterschiedliche Interessen unterschiedlicher Altersgruppen auf alterstypischen Kommunikationswegen bedient werden müssen. Was digitale Kanäle leisten können, das haben Streaming-Gottesdienste, Video- und Telefonandachten und Online-Konferenzen und -besprechungen während der Coronazeit gezeigt. „Da haben sich“, wie Hans-Peter Marker sagt, „sehr schnell ganz neue Möglichkeiten etabliert, in Kontakt zu bleiben.“

Die Umfrageergebnisse will der Arbeitskreis nun nutzen, ein Gesamtkonzept für Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln. Weniger Einzel- mehr Netzwerkarbeit sei gefragt, um die Kommunikation und Außendarstellung zu verbessern.

Konkrete Ideen? Die gibt es: etwa biblische Wege zu Ostern oder Weihnachten durch die Innenstadt oder der Ausbau digitaler Angebote. Auch Wortwahl und Sprache sollen einfacher und verständlicher werden – eigentlich elementare Bestandteile des kirchlichen Kerngeschäfts Verkündigung. Eigentlich.