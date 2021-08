Traumjob? Schützenfestkellnerin!

Stewardess, Lehrerin oder Model? So lange Lina Minnebusch denken kann, ist ihr Traumberuf ein ganz anderer: Schützenfestkellnerin! Was nur auf den ersten Blick wundert. Auf den zweiten wird alles klar: Lina ist, bedingt durch Papas und Mamas Gastro-Profession, gewissermaßen hinterm Tresen groß geworden. Darum kam für die 23-jährige gebürtige Ochtruperin nie ein anderer Job in Frage. Ihre wahrscheinlich latent vorhandene Leidenschaft für Umwege hatte aber zur Folge, dass es in ihrem noch relativ kurzen Berufsleben oft um die Ecken ging. Nach einer Reihe von Karriere-Serpentinen ist Lina Minnebusch aber heute da, wo sie schon immer hin wollte. Sie ist selbstständige Event-Managerin und möchte als solche den Menschen beim Biergarten Borghorst am letzten Augustwochenende zeigen, was sie so drauf hat. Der Weg zur Genehmigung für das Groß-Event ist übrigens fast so spannend wie Linas berufliche Achterbahnfahrt...

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch