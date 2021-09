Türkische Aufbauhilfe in Sellen

Es sind Bedingungen, wie sie sich Freileitungsbauer wünschen: Bewölkt, aber trocken, Temperatur um die 20 Grad, nahezu Windstille. Das macht die Arbeit in luftiger Höhe einfacher. Und dennoch ist es ein schwerer Job, die die Kolonne an diesem Mittwoch in Sellen zu erledigen hat. Denn der Aufbau von Strommasten ist körperlich anstrengend. Jeder Handgriff muss sitzen und entsprechend konzentriert angegangen werden. Die Bauteile, mit denen die Arbeiter hantieren sind tonnenschwer – Fehler kann man sich nicht leisten ...

Zu Wochenanfang haben die Leitungsbauer ihre Schwindelfreiheit benötigende Tätigkeit in Steinfurt aufgenommen. Ihr Auftrag, erteilt vom Netzbetreiber Amprion: Bis zum kommenden Jahr 47 Strommasten beginnend unweit der Bundesstraße 54 in Sellen bis Wettringen-Haddorf zunächst am Boden in Modulen zu montieren, diese danach aufzu bauen – „stocken“, wie es im Fachjargon heißt“ – und abschließend die Stromleitungen anzubringen. Der Bereich ist Teil der neuen 380-Kilovolt-Höchstspannungs-Freileitung, die Amprion derzeit vom niederrheinischen Wesel bis ins emsländische Meppen bauen lässt, um Windstrom aus dem Norden in die Ballungs- und Industriezentren des Südens zu transportieren. Die Leitungsbauer, die übrigens allesamt aus der Türkei stammen, leisten somit einen nicht unwichtigen Beitrag zur bundesdeutschen Energiewende.

„Die neue Freileitung folgt in großen Teilen dem 220-KV-Vorgänger, der ja vor zwei Jahren abgebaut worden war“, sagt Jonas Knoop. Der Amprion-Pressesprecher spricht beim Pressetermin anlässlich des Mastbaustarts in Steinfurt daher auch von einem „Ersatzneubau“. Ebenfalls in die Burgsteinfurter Bauerschaft gekommen ist Pascal Stief, beim Netzbetreiber als Baukontrolleur angestellt.

Zusammen verfolgen beide Mitarbeiter die Aufbauarbeiten, die sich ohne Übertreibung als ziemlich spektakulär beschreiben lassen. Sind doch die Module, die peu á peu auf das schon zuvor errichtete Untergestell samt Fundamenten gesetzt und verschraubt werden, alles andere als handlich. „Rund sieben bis acht Tonnen Gewicht hängen da schon am Haken“, weiß Stief und richtet den Blick auf den 250-Tonnen-Autokran, der dafür in Aktion tritt. An vier Ketten befestigt, schweben die Module nacheinander in luftige Höhen. Immerhin bis zu 80 Meter sind die Mastspitzen der neuen 380-KV-Leitung hoch, beim Vorgänger waren es gut 30 Meter weniger.

Knoop und Stief wissen um die Außenwirkung solcher Kolosse. Sie seien zwar höher als die alten, dafür könnten sie aber auch in weiterem Abstand voneinander errichtet werden. Da sie in ihrer Grundfläche zudem relativ kompakt gehalten sind, werde insgesamt so sparsamer mit Grund und Boden gehaushaltet. Ein Umstand, den die Landwirte nicht nur in Sellen freut: Denn sie sind es in aller Regel, die ihre Flächen für den Mastbau zur Verfügung stellen.

Inzwischen ist ein weiteres Modul oben am Mast angekommen. Millimetergenau wird es in die Aufnahmen eingepasst und dann verschraubt – mit 41er-Schraubenschlüsseln, wie Stief bemerkt und so fest, bis der zwischenliegende Federring zusammengepresst ist. Dann ist das richtige Drehmoment erreicht. „Das wird von uns nachträglich kontrolliert.“

Apropos Kontrolle: Das gelte auch für die Qualität des verwendeten Stahles, so Stief. Chargenweise werde dieser im Vorfeld ins Prüflabor geschickt. „So etwas wie 2005 wollen wir nicht noch einmal erleben“, sagt Jonas Knoop mit Blick auf die zu Dutzenden eingeknickten Strommasten beim Schneechaos, das die Region damals beutelte. Mit dem Prüfprogramm gehöre darüber hinaus die Kontrolle der Beschaffenheit des Untergrundes jedes einzelnen Mastes.

Viel Vorarbeit ist also vonnöten, bevor es an den Aufbau eines Strommastes gehen kann. Wenn es aber soweit ist, geht es recht schnell. Der aktuelle Mast mit der Nummer 155 soll, so das Ziel, spätestens heute Nachmittag stehen. Danach geht es für die Leitungsbauertruppe weiter: Jenseits der alten B54 warten schon die nächsten vormontierten Module darauf, zu einem Strommast zusammengesetzt, pardon „gestockt“ zu werden.