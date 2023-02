Unfassbar große Dankbarkeit

Die aus dem Münsterland gelieferten Notstromaggregate laufen in vielen zivilen Einrichtungen, wie hier in

Natürlich, jeder unterschreibt diesen Satz: Krieg ist fürchterlich. Die direkten Folgen für eine Gesellschaft aber hautnah zu erleben, auch wenn es nur zwei volle Tage waren, weit weg von der Front, ist noch etwas ganz Anderes. Claus Muchow jedenfalls leitet aus dem Gesehenen eine moralische Verpflichtung ab: „Wir müssen dort helfen.“ Und darum sieht er seine Mission, die schon im letzten Sommer begann, noch lange nicht erfüllt. . .

53 Notstromaggregate, eine komplette Lkw-Ladung, laufen dank seiner Mithilfe und seines Netzwerkes seit einigen Monaten in Krankenhäusern, Kinderheimen, Sporthallen, Verteilzentren für Hilfsgüter und anderen zivilen Einrichtungen im Raum Tscherkassy, südöstlich von Kiew. Auch wenn hinter diesem Transport eine Spendensumme im sechsstelligen Bereich steht, ist er nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Gerade in den Krankenhäusern und Hospitälern, in denen die verwundeten Frontsoldaten behandelt werden, fehlt es an allem.

Aber der Reihe nach. Rotary, Lions und die Bürgerstiftung Osnabrück, dieses Trio steckt hinter diesem Engagement für die Ukraine. Und den Windpark Hollich nicht zu vergessen, der mit einem sechsstelligen Betrag maßgeblich zum Kauf der Stromaggregate beigetragen hat. Über das Rotary-Netzwerk erfolgte die Verteilung der mobilen Energielieferanten in Tscherkassy.

Dann war es Anfang Januar. Die Koordinatorin vor Ort, Ohla Paliychuk, hatte lange rückgemeldet, dass die Aggregate angekommen, verteilt und planmäßig liefen, und damit ist für Claus Muchow klar: „Ich muss da rüber.“ Gleich aus zweierlei Gründen: Zum einen, um den Spendern rückzumelden, wo die Generatoren zum Einsatz kommen („Schließlich haben die Geldgebern ein unheimliches Vertrauen mir gegenüber zum Ausdruck gebracht.“), zum anderen, um herauszufinden, wo noch Hilfe dringend benötigt wird. Wie anfangs angedeutet: Nach den Besuchen der Krankenstationen und Operationssälen ist für Claus Muchow klar, wo der Hebel angesetzt werden muss. . .

Der Burgsteinfurter ist schon oft in seinem Leben in Krisengebieten unterwegs gewesen. Aber wenige Reisen haben ihn so tief berührt wie die Fahrt in die Ukraine. „Da war diese unfassbar große Dankbarkeit der Menschen“, so der 62-Jährige. Ein Zeichen dafür trägt er am rechten Handgelenk: Ein verwundeter Soldat schenkte ihm in der Klinik in Tscherkassy sein Regimentsarmband. Oder die Kinder in der minus fünf Grad kalten Sporthalle. Dort sorgt auch ein Aggregat aus Deutschland für Licht, damit die Jungen und Mädchen beim Fußball mit Handschuhen, dicker Jacke und Mütze etwas Ablenkung vom tristen Alltag bekommen. Gut in Erinnerung ist Claus Muchow der Ukrainer, der im Hilfsgüterzentrum von Rotary mit seiner Frau erschien, um vor dem nächsten Fronteinsatz noch eine warme Decke zu erhalten.

In einem Landschulheim außerhalb der Stadt, in dem Flüchtlingskinder ohne Begleitung untergebracht sind, mussten Muchow und Schwager Hermann Köning für ungezählte Selfies mit den Jugendlichen Modell stehen. Dort arbeitet ein Notstromgenerator in der Küche. Als Dank an die deutschen Spender ist ein Interview-Termin beim lokalen Fernsehsender zu verstehen, bei dem Claus Muchow von der Hilfsaktion aus dem Münsterland berichtete. Für ihn ist klar: „Ich komme auf jeden Fall wieder.“