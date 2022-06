Unverzichtbares Lehren und Lernen

Das Steinfurter Kulturforum nimmt die Warnungen vor steigenden Inzidenzen und einer neuen Corona-Welle im Herbst durchaus ernst, ist aber zuversichtlich, dass die Infektionslage wie im zurückliegenden Semester beherrschbar bleibt. „Wir gehen von einem weitgehend normalen Betrieb aus“, hat Dr. Barbara Herrmann jetzt in der Hohen Schule erklärt.

Zusammen mit ihren Abteilungsleitungen Petra Oskamp (Sprachen, Integrationskurse), Antonio Di Martino (Musikschule), Dr. Peter Krevert (Gesundheit, Politik, Medien, Kultur) und Michael Gantke (Veranstaltungsorganisation) hat die Direktorin der Weiterbildungseinrichtung jetzt das neue Bildungsbuch 2022 für die Zweckverbandskommunen Steinfurt, Horstmar, Laer, Nordwalde und Altenberge vorgelegt. „Lernen und Lehren sowie das gemeinsame Musizieren in öffentlicher Trägerschaft sind unverzichtbar“, betont Herrmann in ihrem Vorwort die Bedeutung und Verantwortung, die die Einrichtung für die Menschen im Einzugsbereich des Kulturforums hat und wahrnimmt.

Auf über 150 Seiten bieten VHS und Musikschule der Bevölkerung wiederum vielfältige Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Weiterbildung. Mit dem Kabarettisten, Autor und TV-Moderator Jürgen Becker hat das Kulturforum nach Wettermann Sven Plöger einen weiteren prominenten Bildungspaten und Fürsprecher seiner Arbeit gefunden. Mitte Dezember kommt Becker mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ nach Horstmar, um darüber zu philosophieren, „was die Welt zusammenhält, wenn sie auseinander fällt“.

Klassische Angebote bilden nach wie vor das Grundgerüst des Programms. Allein in Peter Kreverts Verantwortungsbereich gibt es mehr als 130 Kurse und Veranstaltungen, die „gesünder, kreativer und politisch kompetenter“ machen sollen. Vom Baby-Schwimmen bis zum Seniorentanz werden alle Altersgruppen angesprochen. Die bewährten Vortragsreihen wie „Steinfurt gesund“ und „Abendvisite“ werden fortgesetzt. Gleiches gilt für den gesamten EDV-Bereich, der durch zunehmendes Homeoffice in Coronazeiten eine noch stärkere Nachfrage nach digitaler Weiterbildung erfahren hat, fügt Herrmann an.

In der von Petra Oskamp vertretenen Sprachenabteilung gibt es wiederum zahlreiche Kurse auf ganz verschiedenen Niveaustufen, um im Urlaub Land und Leute besser kennenzulernen oder im Job voranzukommen. Oskamp merkt an, dass zurzeit insbesondere Sprachenzertifikate besonders nachgefragt werden, die beispielsweise für eine Einbürgerung vorgelegt werden müssen. Nach Wunsch könnten weitere Prüfungstermine vereinbart werden.

Betont wurde von allen Verantwortlichen, dass der Nikomedesschule in Borghorst aufgrund ihres Platzangebotes immer größere Bedeutung als Unterrichtsstandort zukommt. Das bezieht sich nicht nur auf die neuen Angebote wie „Tatort Küche“ und „Junge VHS“ (wir berichteten), sondern betrifft insbesondere auch die Musikschule. Antonio Di Martino berichtete von einer Digitalisierungsoffensive für öffentliche Musikschulen, in deren Genuss auch das Kulturforum in Steinfurt kommt. So soll in der Nikomedesschule ein Musiklabor („MusicLab“) für Bands und weitere Cross-Over-Projekte aufgebaut werden. Di Martino: „Zur Zukunftssicherung der musikalischen Bildung sind der Aufbau digitaler Angebote unabdingbar.“

Im Hinblick auf die frühe musikalische Förderung strebt die Musikschule langfristig Kooperationen mit möglichst allen Kitas im Zweckverband an. Di Martino: „Mit neuen Musikalisierungsangeboten im Don-Bosco-Kindergarten in Borghorst und dem Kita-Verbund von St. Nikomedes Steinfurt kommen wir unserem Ziel ein wenig näher.“ Zugleich soll die Vernetzung von Vereins- und Musikschullandschaft durch Projektarbeit vorangetrieben werden. Di Martino kündigte darüber hinaus an, dass es eine neue, von Dozenten und Schülern getragene Konzertreihe geben wird.

Mit der „Steinfurter Sommerakademie“ und einem Meisterkurs Oboe mit Giorgi Kalandarishvili, „Zehn Jahre Jazzworkshop“, „25 Jahre Pop- und Gospelchor Once Again“, dem „Band Paradise 2022“-Projekt weckte Gantke die Neugier auf eine ganze Reihe von Höhepunkten im weiteren Veranstaltungskalender der Musikschule. Nicht zu vergessen auch dort das Basisprogramm, das vom elementaren Grundunterricht bis „Klang 60plus“ wiederum Angebote für Jung und Alt macht – Freude und Spaß, sich weiterzubilden und kreative zu werden, inklusive.

Das „Bildungsbuch Herbst 2022“ des Steinfurter Kulturforums liegt in allen öffentlichen Einrichtungen aus. Alle Infos gibt es ebenso online.