Verstärkung für Bob, den Baumeister

Bob, der Baumeister, und seine kleinen Handwerkerkollegen im Familienzentrum St. Willibrord haben Verstärkung bekommen. Am Montag ist an der von Verena Krah geleiteten Einrichtung an der Stegerwaldstraße der erste Spatenstich für einen Erweiterungsbau gemacht worden. Dort sollen in denn kommenden Monaten eine Mensa inklusiver neuer Küche sowie mehr Schlafraum geschaffen werden.Auch ein Büro wird dort untergebracht.

Rund 135 Quadratmeter neue Kita-Nutzfläche werden entstehen, erklärte Patrick Bicker, der im Burgsteinfurter Büro von „Varwick Architektur“ die Projektleitung für dieses Objekt übernommen hat. Träger ist die katholische Pfarrgemeinde St. Nikomedes. Als Vertreter des Kirchenvorstandes und Mitglied des Liegenschafts- und Kindergartenausschusses der Pfarrei war André Winkelmann beim Baustart mit von der Partie. Die Kosten wollte der Träger auf Nachfrage nicht nennen, nur, dass das Projekt erst mit Zuschüssen des Landes möglich geworden sei.

Ruckzuck soll in den kommenden Tagen mit den Erdarbeiten begonnen und die Fundamente gegossen werden. Bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August soll der Anbau bereits bezugsfertig sein. Der Termin sei im Hinblick auf die zurzeit hohen Auslastung der Bauhandwerker und die Engpässe bei der Materialbeschaffung und Lieferung „ein ambitioniertes Ziel - aber machbar“, fügt Bicker an.

Kinder, Eltern, Kita-Team und die Verbundleitung freuen sich unterdessen über mehr Platz für die altersgerechte Unterbringung und Versorgung der Kinder. Insbesondere eine neue Küche war lange herbeigesehnt worden. Die alte Ausstattung sei doch „sehr in die Jahre gekommen“. Zurzeit werden dort 74 Mädchen und Jungen im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren in vier Gruppen betreut.