Verteidiger überzeugt Gericht

Über vier Verhandlungstage, wobei gleich der erste wegen Abwesenheit des Angeklagten ausfallen musste (wir berichteten), ging der Prozess gegen einen 42 Jahre alten Steinfurter. Am Freitag wurde dieser Mammutprozess am Amtsgericht Steinfurt mit der Verkündung des Urteils beendet. Der aus Erfurt stammende Angeklagte wurde zu einer Bewährungsstrafe in Höhe von sechs Monaten verurteilt, mit der Auflage, dass er eine bereits für Mai bewilligte stationäre Langzeitsuchttherapie antritt und sich so lange behandeln lässt, bis die Therapeuten ihn als erfolgreich behandelt entlassen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet