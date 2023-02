Vom Kometen zum Schellenbänd

Die Mädchen und Jungen waren wissbegierig. 29 Fragen hatten sich die Kinder der Klasse 4b der Heinrich-Neuy-Grundschule mit ihrer Klassenlehrerin Claudia Subelack notiert. Nach 45 Minuten Unterricht mit einem wirklich strammen Interview-Zeitplan blieben dennoch sechs Fragen offen. Pause nach dem Klingeln? Von wegen . . .

„Alle Welt“

Schlag auf Schlag ging es bei den Viertklässlern zur Sache. Und das nicht nur in der 4b: Auch die 4a (Carmen Köhler und Doris Bulk) und die 4c (Denise Andres) hatten sich als Klasse!-Klassen intensiv mit der Zeitung beschäftigt. Vier Wochen haben die Grundschüler Unterricht mit den Westfälischen Nachrichten gemacht. Die Berichterstattung über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat die Mädchen und Jungen bewegt. Einige haben Verwandte und Bekannte, die vom Beben betroffen sind. Fasziniert hat sie dagegen der grüne Komet C/2022 E3. Jeder Artikel wurde verschlungen, berichteten die Lehrerinnen.

Beim Unterrichtsbesuch von der fürs Klasse!-Projekt verantwortlichen Redakteurin Doerthe Rayen wollten die Kinder jede Menge wissen. Wer liefert der Redaktion Nachrichten? Wann sind die Ausgaben in Münster fertig gedruckt? Wie kommen sie nach Steinfurt? Wer wählt die Witze für die Yango-Kids-Seite aus?

Die WN-Redakteurin konnte zwischen den vielen Fragen kaum Luft holen. Die Heinrich-Neuy-Schüler löcherten ihren Gast nach Strich und Faden.

Yango

Natürlich ließ es die Expertin nicht dabei, Antworten zu geben. Sie wollte wissen, ob das Zeitungsprojekt Spaß macht – und war froh, dass in allen drei Klassen die meisten Daumen nach oben zeigten. Lieblingsseite der Kinder ist Yango Kids – dank der Rätsel und des täglichen Witzes. Aber auch im Sport, dem Lokalen und auf der Seite aus Aller Welt haben die Viertklässler Lesestoff entdeckt. Manchmal, so merkten sie an, seien die Texte schwierig zu lesen. „Die Buchstaben sind klein“, sagten die Kinder. Trotzdem: Das Lesen der Zeitung hat den Grundschülern viel gebracht. „Es ist spannend zu erfahren, was alles in der Welt passiert.“

Lieblingsseite

Bei einer Frage musste die Klasse!-Frau passen. Woher kommt der Name Schellenbänd für die tägliche Kolumne auf der Steinfurter Seite? Also: Recherche beim Steinfurter Redaktionsleiter Axel Roll. Der lieferte die Antwort im Nu: „Schellenbänd ist ein plattdeutscher Name für einen Amtmann, der Nachrichten vorgelesen hat.“ Damit ist keine Frage mehr offen. Klasse!